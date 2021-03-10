Ср, 10.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Опытный латвийский защитник Владислав Габов завершил карьеру

Владислав Габов ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Латвийский футболист Владислав Габов принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом бывший игрок сборной рассказал в разговоре с агентством LETA.

Опытный защитник в своём Instagram разместил фотографию с футбольными бутсами, которые висят на приклееном к стене банане.

Подобные фотографии футболисты публикуют в случае завершения профессиональной карьеры. Этот факт в разговоре с агентством LETA подтвердил и сам Габов.

"Ради удовольствия я ещё где-то поиграю, но не на профессиональном уровне. Совсем с футболом я не прощаюсь", - рассказал Габов.

33-летний защитник, который в составе сборной провёл 41 матч, решил завершить карьеру по нескольким причинам - травмы, а также не очень интересные предложения от клубов перед началом нового сезона.

"Я достиг определённого возраста и в последние годы получил несколько травм. Становится всё сложнее от них оправиться. Кроме того, перед началом сезона не было толковых предложений. Некоторые местные команды сделали предложение, но там не было ничего такого, над чем можно было бы думать", - объяснил Габов.

В августе 2020 года Габов подписал контракт с "Елгавой", в составе которой провёл всего четыре матча. В "Вирслиге" футболист в разные годы выступал за "Лиепаю", "Даугаву", "Метту", "Вентспилс" и "Ригу", с которой дважды становился чемпионом.

Всего в Высшей лиге Латвии Габов провёл 177 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 14 результативных передач. За время своей карьеры он также выступал за команды с Кипра, Эстонии, России и Польши.

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