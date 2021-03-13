"Рига" и "Лиепая" начали новый сезон чемпионата Латвии с уверенных побед

Сезон-2021 открылся поединком "Вентспилса" и "Риги". Первый гол в новом сезоне на свой счёт записал исландец Аксель Андресон, который отметился точным ударом под перекладину на 16-й минуте матча.

"Рига" доминировала и в продолжении игры, но до перерыва счёт так и не изменился. Во втором тайме действующий чемпион Латвии ещё дважды огорчил хозяев - голами отметились Стефан Милошевич и Эдгар Бабаян. Убедительная победа "Риги" в первой игре сезона - 3:0.

Следующий матч "Рига" проведёт 19 марта в гостях против "Лиепаи", а "Вентспилс" на следующий день у себя дома примет РФШ.

Также в субботу на стадионе "Строитель" состоялся поединок "Даугавпилса" и юрмальского "Спартака". В достаточно равном поединке сильнее оказались хозяева, которые добились победы со счётом 2:1. Голами в составе "Даугавпилса" отметились защитник Идову Акинтола и полузащитник Райвис Киршс. Единственный гол "Спартака" на счету Леонеля Вамба Джуффо.

Во втором туре "Даугавпилс" выйдет на поле против "Валмиеры", а "Спартак"дома сыграет с "Меттой".

В третьем поединке дня, который прошёл на стадионе "Даугава", местная "Лиепая" со счётом 4:1 нанесла поражение "Метте". Хозяева на протяжении всего матча демонстрировали атакующий футбол и на 18-й минуте открыли счёт благодаря Давису Икауниексу, а на 40-й минуте Артур Карашаускс удвоил преимущество хозяев.

Интригу матчу в начале второго тайма ненадолго вернул Юнуса Муритала, но в оставшееся время "Лиепая" ещё дважды огорчила вратаря гостей Яниса Бекса - сначала Нормундс Улдрикис отправил мяч в собственные ворота, а на 5-й добавленной к матчу минуте Сейдина Кейта установил окончательный счёт.

Первый тур завершится воскресной встречей на футбольном стадионе рижской средней школы Ханзас, где РФШ сыграет с "Валмиерой". Начало игры в 15:00.