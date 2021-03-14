Дубль Раймонда Кроллиса принёс "Валмиере" победу над РФШ

Матч прошёл на футбольном стадионе рижской средней школы Ханзас и завершился непростой победой "Валмиеры" со счётом 3:2.

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий РФШ Дарко Лемаич, который отправил мяч в сетку после передачи Эмерсона. На 41-й минуте Раймонд Кроллис, который присоединился к "Валмиере" этой зимой, восстановил равновесие в счёте.

На 51-й минуте сенегальский нападающий гостей Джибриль Гейе вывел "Валмиеру" вперёд, а ещё восемь минут спустя Кроллис оформил дубль. Окончательный счёт в матче на 64-й минуте установил всё тот же Лемаич, который воспользовался передачей Элвиса Стуглиса.

Для Раймонда Кроллиса мячи в этом матче стали первыми в официальных встречах "Валмиеры". Кроме того, молодой нападающий впервые вышел на поле с капитанской повязкой.

Матч на футбольном стадионе рижской средней школы Ханзас стал для Кроллиса особенным ещё и потому, что 19-летний нападающий выступал здесь за "Метту" на протяжении всей карьеры.

Отметим, что накануне главный тренер "Валмиеры" Тамаз Пертия продлил контракт с клубом ещё на три года. В прошлом году под его руководством команда впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата.

Во втором туре "Валмиеру" ожидает домашняя игра с "Даугавпилсом", а РФШ на выезде сыграет против "Вентспилса".

Напомним, накануне нового сезона "Вирслиги" дисциплинарный комитет Латвийской федерации футбола (ЛФФ) принял решение аннулировать лицензию клуба "Ноа" из Юрмалы на участие в Высшей лиге Латвии по футболу. Таким образом, в сезоне-2021 в "Вирслиге" будет представлено восемь команд.