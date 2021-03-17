Актер Эллиот Пейдж о том, что сподвигло его решиться на каминг-аут, а также как он чувствует себя сейчас

Эллиот Пейдж до декабря 2020 года был девушкой по имени Эллен Пейдж. Он был успешным актером. Со временем Пейджу стали предлагать роли в кино, где ему нужно было играть женственных персонажей. Эллиот говорит, что не чувствовал себя собой и не мог смотреть на фотографии с собой.

В феврале 2014-го Пейдж совершил каминг-аут как лесбиянка, а в 2018-м обручился с танцовщицей Эммой Портнер. Он активно поддерживал ЛГБТК+-сообщество. Но это не помогло примириться с собой.

Пейдж определился со своей идентичностью в 2020-м, сообщив в своем Instagram:

"Привет, друзья. Я хочу поделиться с вами тем, что являюсь трансперсоной, мои местоимения - "он/они". Меня зовут Эллиот".

После этого он сделал себе операцию по удалению груди.

Пейдж также планирует принимать участие в кампаниях, помогающим людям, которые изменили свой пол. В кино он хочет играть как мужчин, так и трансгендерных персон.