Малкин почтил память трагически погибшего 19-летнего хоккеиста

В память о 19-летнем защитнике Евгений Малкин вышел на игру в шлеме, на котором была наклейка с номером "77". Под этим номером Файзутдинов выступал за свой клуб.

Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в матче Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) против местного "Локомотива". Шайба попала ему в сонную артерию и игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня, но спасти молодого хоккеиста так и не удалось.