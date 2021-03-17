Ср, 17.03.2021
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Эмер Кук, глава Европейского агентства лекарственных средств

Малкин почтил память трагически погибшего 19-летнего хоккеиста

Евгений Малкин ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин почтил память трагически погибшего капитана молодёжной команды "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова.

Малкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз", который завершился поражением команды российского хоккеиста со счётом 2:1.

В память о 19-летнем защитнике Евгений Малкин вышел на игру в шлеме, на котором была наклейка с номером "77". Под этим номером Файзутдинов выступал за свой клуб.

Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в матче Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) против местного "Локомотива". Шайба попала ему в сонную артерию и игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня, но спасти молодого хоккеиста так и не удалось.

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