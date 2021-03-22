Для чего на многих упаковках кофе находится клапан?

Дело в том, что кофейные зерна взаимодействуют с кислородом сразу после обжарки, причем очень активно, а таким образом теряется свежесть и аромат. Чтобы продукт сохранил все характеристики, после обработки его необходимо поместить в герметичную емкость. Но этого нельзя сделать по одной простой причине: после обжарки бобов выделяется большое количество газа. При хранении в полностью закрытой упаковке существует риск того, что она легко лопнет.