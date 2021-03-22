Для чего на многих упаковках кофе находится клапан?
Когда вы покупали кофе, вы могли заметить, что на большинстве упаковок (которые похожи на пакет) есть какой-то твердый круглый предмет с небольшим отверстием. Что это такое и для чего он нужен?
Когда вы покупали кофе, вы могли заметить, что на большинстве упаковок (которые похожи на пакет) есть какой-то твердый круглый предмет с небольшим отверстием. Что это такое и для чего он нужен?
Дело в том, что кофейные зерна взаимодействуют с кислородом сразу после обжарки, причем очень активно, а таким образом теряется свежесть и аромат. Чтобы продукт сохранил все характеристики, после обработки его необходимо поместить в герметичную емкость. Но этого нельзя сделать по одной простой причине: после обжарки бобов выделяется большое количество газа. При хранении в полностью закрытой упаковке существует риск того, что она легко лопнет.
Данная пластмассовая крышечка правильно называется клапаном дегазации. Он работает по такому принципу: через него из упаковки с кофе выводится газ, но воздух внутрь не пропускается.
Таким образом, газ не портит упаковку, а обычное отверстие в упаковке было бы негигиеничным, и кофе имело бы доступ к кислороду, который быстро испортил бы как аромат, так и вкус.