Россия на выезде обыграла Мальту, а Чехия забила шесть голов Эстонии
В среду, 24 марта, стартовал отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 года.
В среду, 24 марта, стартовал отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 года.
Группа А
Автогол защитника Максима Медведева решил исход поединка Португалии и Азербайджана, который проходил на стадионе "Альянц-Ювентус" в Турине.
В параллельной встрече группы "А" сборная Сербии обыграла Ирландию благодаря голам Душана Влаховича и дублю Александра Митровича. В составе национальной команды Ирландии отличились Алан Браун и Джеймс Коллинз.
Группа D
Миролюбивыми получились матчи в группе D, где в первом туре отборочного турнира ЧМ-2022 ни одной из команд не удалось добиться победы.
Если в матче Финляндии и Боснии и Герцеговины такой итог можно было ожидать, то ничья Франции и Украины для многих стала сюрпризом. Французы открыли счёт в матче на 19-й минуте благодаря голу Антуана Гризманна, который исполнил красивый удар в дальний угол ворот. На 57-й минуте Преснел Кимпембе забил автогол, тем самым позволив украинцам увезти из Парижа одно очко.
🇫🇷 Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции:— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 24, 2021
5⃣1⃣ Тьерри Анри
4⃣4⃣ Оливье Жиру
4⃣1⃣ Мишель Платини
3⃣4⃣ Давид Трезеге
3⃣4⃣ Антуан Гризманн#ЧМ2022 pic.twitter.com/2iJVhDXXxF
Группа Е
Сборная Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге FIFA, без особых проблем начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Уэльсом. Интересно, что счёт в матче на 10-й минуте открыл нападающий валлийцев Гарри Уилсон, но затем точные удары Кевина Де Брёйне, Тома Мёнье и Ромелу Лукаку принесли бельгийцам заслуженную победу.
🇧🇪 Кевин де Брейне в 8 последних матчах за сборную Бельгии:— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 24, 2021
⚽️ Голы: 5⃣
🅰️ Ассисты: 9⃣#ЧМ2022 pic.twitter.com/KQ6UCWqdkT
В другом матче группы "Е" Чехия на выезде разгромила Эстонию со счётом 6:2. Стоит отметить, что в составе гостей хет-трик оформил Томаш Соучек. Ещё по голу в составе чехов забили Патрик Шик, Антонин Барак и Якуб Янкто. У эстонцев отличились Рауно Саппинен и Хенри Аниер.
Подробнее о результатах в группе G, в которой представлена сборная Латвии, можно прочитать здесь:
Группа Н
Матч сборных Мальты и России прошёл на стадионе "Та-Кали" и завершился уверенной победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:1. Голами в составе российской команды отметились Артём Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Единственный гол в составе хозяев на счету полузащитника Джозефа Мбонга.