Россия на выезде обыграла Мальту, а Чехия забила шесть голов Эстонии

Группа А

Португалия - Азербайджан 1:0

Сербия - Ирландия 3:2

Автогол защитника Максима Медведева решил исход поединка Португалии и Азербайджана, который проходил на стадионе "Альянц-Ювентус" в Турине.

В параллельной встрече группы "А" сборная Сербии обыграла Ирландию благодаря голам Душана Влаховича и дублю Александра Митровича. В составе национальной команды Ирландии отличились Алан Браун и Джеймс Коллинз.

Группа D

Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2

Франция - Украина 1:1

Миролюбивыми получились матчи в группе D, где в первом туре отборочного турнира ЧМ-2022 ни одной из команд не удалось добиться победы.

Если в матче Финляндии и Боснии и Герцеговины такой итог можно было ожидать, то ничья Франции и Украины для многих стала сюрпризом. Французы открыли счёт в матче на 19-й минуте благодаря голу Антуана Гризманна, который исполнил красивый удар в дальний угол ворот. На 57-й минуте Преснел Кимпембе забил автогол, тем самым позволив украинцам увезти из Парижа одно очко.

🇫🇷 Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции:



5⃣1⃣ Тьерри Анри

4⃣4⃣ Оливье Жиру

4⃣1⃣ Мишель Платини

3⃣4⃣ Давид Трезеге

3⃣4⃣ Антуан Гризманн#ЧМ2022 pic.twitter.com/2iJVhDXXxF — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 24, 2021

Группа Е

Бельгия - Уэльс 3:1

Эстония - Чехия 2:6

Сборная Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге FIFA, без особых проблем начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Уэльсом. Интересно, что счёт в матче на 10-й минуте открыл нападающий валлийцев Гарри Уилсон, но затем точные удары Кевина Де Брёйне, Тома Мёнье и Ромелу Лукаку принесли бельгийцам заслуженную победу.

🇧🇪 Кевин де Брейне в 8 последних матчах за сборную Бельгии:



⚽️ Голы: 5⃣

🅰️ Ассисты: 9⃣#ЧМ2022 pic.twitter.com/KQ6UCWqdkT — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 24, 2021

В другом матче группы "Е" Чехия на выезде разгромила Эстонию со счётом 6:2. Стоит отметить, что в составе гостей хет-трик оформил Томаш Соучек. Ещё по голу в составе чехов забили Патрик Шик, Антонин Барак и Якуб Янкто. У эстонцев отличились Рауно Саппинен и Хенри Аниер.

Подробнее о результатах в группе G , в которой представлена сборная Латвии, можно прочитать здесь:

Группа Н

Кипр - Словакия 0:0

Мальта - Россия 1:3

Словения - Хорватия 1:0