Чт, 25.03.2021
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Россия на выезде обыграла Мальту, а Чехия забила шесть голов Эстонии

Мальта - Россия ФОТО: AFP/SCANPIX

В среду, 24 марта, стартовал отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 года.

Группа А

  • Португалия - Азербайджан 1:0
  • Сербия - Ирландия 3:2

Автогол защитника Максима Медведева решил исход поединка Португалии и Азербайджана, который проходил на стадионе "Альянц-Ювентус" в Турине.

В параллельной встрече группы "А" сборная Сербии обыграла Ирландию благодаря голам Душана Влаховича и дублю Александра Митровича. В составе национальной команды Ирландии отличились Алан Браун и Джеймс Коллинз.

Группа D

  • Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2
  • Франция - Украина 1:1

Миролюбивыми получились матчи в группе D, где в первом туре отборочного турнира ЧМ-2022 ни одной из команд не удалось добиться победы.

Если в матче Финляндии и Боснии и Герцеговины такой итог можно было ожидать, то ничья Франции и Украины для многих стала сюрпризом. Французы открыли счёт в матче на 19-й минуте благодаря голу Антуана Гризманна, который исполнил красивый удар в дальний угол ворот. На 57-й минуте Преснел Кимпембе забил автогол, тем самым позволив украинцам увезти из Парижа одно очко.

Группа Е

  • Бельгия - Уэльс 3:1
  • Эстония - Чехия 2:6

Сборная Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге FIFA, без особых проблем начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Уэльсом. Интересно, что счёт в матче на 10-й минуте открыл нападающий валлийцев Гарри Уилсон, но затем точные удары Кевина Де Брёйне, Тома Мёнье и Ромелу Лукаку принесли бельгийцам заслуженную победу.

В другом матче группы "Е" Чехия на выезде разгромила Эстонию со счётом 6:2. Стоит отметить, что в составе гостей хет-трик оформил Томаш Соучек. Ещё по голу в составе чехов забили Патрик Шик, Антонин Барак и Якуб Янкто. У эстонцев отличились Рауно Саппинен и Хенри Аниер.

Подробнее о результатах в группе G, в которой представлена сборная Латвии, можно прочитать здесь:

Группа Н

  • Кипр - Словакия 0:0
  • Мальта - Россия 1:3
  • Словения - Хорватия 1:0

Матч сборных Мальты и России прошёл на стадионе "Та-Кали" и завершился уверенной победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:1. Голами в составе российской команды отметились Артём Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Единственный гол в составе хозяев на счету полузащитника Джозефа Мбонга.

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