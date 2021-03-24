Ещё один секс-скандал в Эстонии. Тренер молодёжной сборной обвиняется в сексуальных домогательствах

Койтла обвиняется в сознательном сексуальном домогательстве к лицу младше 14 лет и в совершении другого действия сексуального характера с использованием собственного авторитета.

Он работал тренером девочек в спортклубах Marcus, Audentes и Nord. Кроме того, он был как главным тренером, так и помощником тренера в молодёжных командах для девочек разных возрастов и до сих пор работает учителем физкультуры в гимназии Якоба Вестхольма.

Postimees связался с тренером Андрой Вийрпалу, которая бок о бок работала с Койтла с осени 2010 года по декабрь 2019 года.

"Я могу сегодня честно сказать, что это не стало сюрпризом, поскольку я немного была в курсе событий. Я лично говорила это годами, но мне никто не верил. У меня нет никаких конкретных фактов, но моё внутреннее чутье многое мне подсказывало", - сказала Вийрпалу.

Андра Вийрпалу ФОТО: audentes.ee

"Время от времени я намекала коллегам в своём окружении: смотрите, то, что происходит, - не нормально. Возможно, дело было в том, что в какой-то момент я общалась с ним больше, чем другие тренеры. Мы были в одном клубе и занимались одним делом. Возможно, поэтому мне на глаза попадалось больше, чем другим".

Она добавила: "Я только получила сообщение от одного родителя. Когда-то я провела собрание для родителей, на котором подняла связанный с Мареком вопрос. Я тогда рассказала родителям о своих подозрениях. Сейчас этот родитель поблагодарил меня за то собрание, сказав, что, видимо, благодаря этому он сумел уследить за своим ребёнком".

Разные игравшие под руководством Койтла девушки, теперь уже взрослые, признались Postimees, что Койтла вёл себя с девочками очень неподобающе. Пощупывание, щекотание и тому подобное были повседневными явлениями.

"Скорее всего, это происходило вне тренировок. Один близкий мне человек, девушка 2000 года рождения, тоже входила в группу Койтла. Она сказала, что когда вы уже взрослым начинаете думать ретроспективно, многие ситуации кажутся очень странными - например, почему он так нас трогал", - отметила Вийрпалу.

"Как о тренере не скажу о нём ни одного плохого слова, он был очень хорош. У него не было обычной семейной жизни, поэтому у него было время, например, лучше подготовиться к тренировкам и найти что-то новое в интернете", - сказала Вийрпалу.

Яанне Шасмин ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Такого же мнения о Койтла как о тренере придерживается и Яанне Шасмин, с которой в качестве помощника тренера он работал в разных командах, но остальное её удивляет. "Это как гром среди ясного неба, - говорит опытный тренер. - Я знаю, что он работает очень давно и у него у самого есть дочери. Он был моим помощником как в сборных, так и в женских командах. Не было ни одного признака опасности".

Она продолжила: "Скорее я бы сказала, что он был - или является, не знаю, как теперь говорить, - таким тренером, который берётся за дело основательно. Он требует этого и от игроков. Иногда это может показаться чрезмерным".

Шасмин подчеркнула, что новость стала для неё сюрпризом и сейчас она пока не может принять определенную точку зрения. Но она отметила, что до обвинительного приговора никто не должен быть распят.

Postimees также сообщает, что гимназия Якоба Вестхольма приостановила трудовой договор с Мареком Койтла, обвиняемым в преступлениях сексуального характера. Дело Койтла Пыхьяская окружная прокуратура передала в суд.