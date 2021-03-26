Пт, 26.03.2021
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Разгром на "Уэмбли" и сенсационная потеря очков Испании

Серхио Рамос ФОТО: Reuters/ScanPix

В четверг, 25 марта, прошли первые матчи в пяти отборочных группах на чемпионат мира по футболу 2022 года. 

Группа В

  • Испания - Греция 1:1
  • Швеция - Грузия 1:0

Сборная Испании достаточно неожиданно потеряла очки в матче против Греции. Счёт в матче на 33-й минуте открыл нападающий испанцев Альваро Мората, а на 56-й минуте пенальти реализовал Анастасиос Бакасетас. Стоит отметить, что греки за весь матча нанесли всего один удар по воротам, и он оказался точным.

Группа С

  • Болгария - Швейцария 1:3
  • Италия - Северная Ирландия 2:0

Матч Италии и Северной Ирландии прошёл на стадионе "Эннио Тардини" в Парме и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. На 14-й минуте отличился Доменико Берарди, а на 38-й Чиро Иммобиле увеличил преимущество итальянцев.

Группа F

  • Израиль - Дания 0:2
  • Молдова - Фарерские острова 1:1
  • Шотландия - Австрия 2:2

Группа I

  • Андорра - Албания 0:1
  • Англия - Сан-Марино 5:0
  • Венгрия - Польша 3:3

Сборная Англии камня на камне не оставила от команды Сан-Марино. На стадионе "Уэмбли" голами отметились Джеймс Уорд-Праус, Доминик Калверт-Льюин, Рахим Стерлинг, Олли Уоткинс и Доминик Калверт-Льюин, который оформил дубль.

Матч в Будапеште завершился боевой ничьей - 3:3. В первом тайме был забит лишь один мяч - на 6-й минуте счёт в матче открыл Роланд Шаллаи. После перерыва команды забили пять мячей.

Сначала Адам Салаи удвоил преимущество венгров, но на 60-й и 61-й минутах Кшиштоф Пёнтек и Камиль Юзвяк вернули равновесие на табло. На 78-й минуте Вилли Орбан вновь вывел вперёд венгров, а на 82-й Роберт Левандовски забил последний мяч в этой встрече.

Группа J

  • Германия - Исландия 3:0
  • Лихтенштейн - Армения 0:1
  • Румыния - Северная Македония 3:2

Сборная Германии уверенно обыграла команду Исландии благодаря двум быстрым голам - на 2-й минуте Леон Горецка открыл счёт, а на 7-й Кай Хаверц удвоил преимущество немцев. Окончательный счёт в матче на 56-й минуте установил полузащитник Илкай Гюндоган.

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