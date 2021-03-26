Разгром на "Уэмбли" и сенсационная потеря очков Испании

Группа В

Испания - Греция 1:1

Швеция - Грузия 1:0

Сборная Испании достаточно неожиданно потеряла очки в матче против Греции. Счёт в матче на 33-й минуте открыл нападающий испанцев Альваро Мората, а на 56-й минуте пенальти реализовал Анастасиос Бакасетас. Стоит отметить, что греки за весь матча нанесли всего один удар по воротам, и он оказался точным.

🇸🇪 Златан Ибрагимович (39 лет и 173 дня) стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции, обойдя легендарного вратаря Томаса Равелли (38 лет и 59 дней) 😮#ЧМ2022 pic.twitter.com/PQ7qFrwrEM — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 25, 2021

Группа С

Болгария - Швейцария 1:3

Италия - Северная Ирландия 2:0

Матч Италии и Северной Ирландии прошёл на стадионе "Эннио Тардини" в Парме и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. На 14-й минуте отличился Доменико Берарди, а на 38-й Чиро Иммобиле увеличил преимущество итальянцев.

Группа F

Израиль - Дания 0:2

Молдова - Фарерские острова 1:1

Шотландия - Австрия 2:2

Группа I

Андорра - Албания 0:1

Англия - Сан-Марино 5:0

Венгрия - Польша 3:3

Сборная Англии камня на камне не оставила от команды Сан-Марино. На стадионе "Уэмбли" голами отметились Джеймс Уорд-Праус, Доминик Калверт-Льюин, Рахим Стерлинг, Олли Уоткинс и Доминик Калверт-Льюин, который оформил дубль.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Рахим Стерлинг:



1⃣5⃣0⃣ голов в карьере 👏

⚽️ 12 голов в последних 14 матчах за сборную Англии ✔️#ЧМ2022 pic.twitter.com/57b6XVV7LO — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 25, 2021

Матч в Будапеште завершился боевой ничьей - 3:3. В первом тайме был забит лишь один мяч - на 6-й минуте счёт в матче открыл Роланд Шаллаи. После перерыва команды забили пять мячей.

Сначала Адам Салаи удвоил преимущество венгров, но на 60-й и 61-й минутах Кшиштоф Пёнтек и Камиль Юзвяк вернули равновесие на табло. На 78-й минуте Вилли Орбан вновь вывел вперёд венгров, а на 82-й Роберт Левандовски забил последний мяч в этой встрече.

Группа J

Германия - Исландия 3:0

Лихтенштейн - Армения 0:1

Румыния - Северная Македония 3:2