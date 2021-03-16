Талант мальчика из Варшавы разглядели через дырку в заборе. Через 15 лет он стал лучшим футболистом мира

"От польских детей никто не ждёт, что они станут лучшими в мире. Такой вариант просто не подразумевается". С такими мыслями рос и воспитывался польский нападающий Роберт Левандовски, который разрушил этот стереотип в 2020 году, выиграв всё, что только можно было выиграть в футболе.

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Свой лучший сезон в карьере Левандовски провёл в 31 год. В декабре 2020 года нападающий был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (FIFA). В борьбе за главный приз он обошёл португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. Неплохая компания, согласитесь?