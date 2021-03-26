Агентство: в мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги

Агентство отмечает, что бразильская компания Suzano Papel e Celulose, крупнейший производитель древесной массы, предупредила, что глобальная нехватка морских контейнеров может вызвать трудности с поставками сырья. Древесная масса - это полуфабрикат, который используется в ряде продуктов, включая туалетную бумагу.

Suzano Papel e Celulose обеспечивает около трети мирового уровня древесной массы. Bloomberg отмечает, что для перевозки сырья компания использует балкеры - суда, предназначенные для перевозки навалочных и сыпучих грузов.

В последние месяцы в мире наблюдается значительная нехватка контейнеров и судов для перевозки этих товаров, поскольку спрос на другие товары по морю увеличился. По словам Уолтера Шалка, генерального директора бразильской компании, кризис в сфере морского транспорта углубляется, и в настоящее время наблюдается нехватка балкеров.