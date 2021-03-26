Агентство: в мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги
Как сообщает Bloomberg, в мире может возникнуть нехватка туалетной бумаги из-за недостаточных поставок исходных материалов судами из Южной Америки.
Как сообщает Bloomberg, в мире может возникнуть нехватка туалетной бумаги из-за недостаточных поставок исходных материалов судами из Южной Америки.
Агентство отмечает, что бразильская компания Suzano Papel e Celulose, крупнейший производитель древесной массы, предупредила, что глобальная нехватка морских контейнеров может вызвать трудности с поставками сырья. Древесная масса - это полуфабрикат, который используется в ряде продуктов, включая туалетную бумагу.
Suzano Papel e Celulose обеспечивает около трети мирового уровня древесной массы. Bloomberg отмечает, что для перевозки сырья компания использует балкеры - суда, предназначенные для перевозки навалочных и сыпучих грузов.
В последние месяцы в мире наблюдается значительная нехватка контейнеров и судов для перевозки этих товаров, поскольку спрос на другие товары по морю увеличился. По словам Уолтера Шалка, генерального директора бразильской компании, кризис в сфере морского транспорта углубляется, и в настоящее время наблюдается нехватка балкеров.
Bloomberg подчеркивает, что значительные сбои в транспортировке целлюлозы также могут повлиять на производство и доступность туалетной бумаги. Это может привести к ситуации, когда в мире теоретически может закончиться туалетная бумага.