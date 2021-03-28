Историческая победа Люксембурга и очередной разгром Эстонии

Группа А

Ирландия - Люксембург 0:1

Сербия - Португалия 2:2

В этой группе важно отметить победу Люксембурга над Ирландией, так как это случилось впервые в истории. До этого команды встречались четыре раза и все очные встречи завершились победой ирландской команды.

🇮🇪🆚🇱🇺 0:1 Сборная Люксембурга выиграла на выезде в отборочном матче впервые с 2008 года 👏#ЧМ2022 pic.twitter.com/Fp0kRuHv7F — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 27, 2021

В параллельном матче Сербия и Португалия разошлись миром. На 11-й минуте счёт открыл нападающий сборной Португалии Диогу Жота, а на 36-й минуте он оформил дубль. Во втором тайме голы Александра Митровича и Филипа Костича позволили сербам уйти от поражения.

Уже в добавленное время Криштиану Роналду мог принести победу португальцам, но судья не засчитал гол после его удара, посчитав, что мяч не пересёк линию ворот.

Сборная Сербии в двух матчах набрала четыре очка и занимает первое место в группе "А". Португалия (4 очка) идёт на втором месте, а Люксембург с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Группа Е

Беларусь - Эстония 4:2

Чехия - Бельгия 1:1

Для эстонской сборной поражение против Беларуси стало вторым в отборочном цикле. Если в первом матче эстонцы дома потерпели разгромное поражение от Чехии (2:6), то на этот раз наши соседи на выезде проиграли Беларуси (4:2).

Группу "Е" после двух туров возглавляют Чехия и Бельгия (по 4 очка), а третье место занимает Беларусь (3 очка). В активе Эстонии и Уэльса пока нет набранных очков.

🇧🇪 Ромелу Лукаку: 15 голов в последних 12 матчах квалификации ЧМ 🔥#ЧМ2022 pic.twitter.com/DXc1OJtwLa — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 27, 2021

Группа G

Черногория - Гибралтар 4:1

Нидерланды - Латвия 2:0

Норвегия - Турция 0:3

Бодро отборочный цикл начала турецкая сборная, которая в первом матче дома разделалась с Нидерландами (4:2), а во втором на выезде разгромила Норвегию со счётом 3:0.

Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник турецкой команды Озан Туфан, а на 28-й минуте преимущество турков увеличил защитник Чаглар Сёюнджю. На 59-й минуте Туфан оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, после двух туров группу "G" неожиданно возглавили Турция и Черногория, которые выиграли оба стартовых матча отборочного цикла и набрали по 6 очков. Нидерланды и Норвегия с 3 очками в копилке занимают третье и четвёртое места соответственно. Замыкают группу "G" Латвия и Гибралтар - у обеих сборных пока нет набранных очков.

Группа Н

Россия - Словения 2:1

Хорватия - Кипр 1:0

Словакия - Мальта 2:2

Ситуация в группе "Н" после двух туров отборочного турнира чемпионата мира 2022 года выглядит следующим образом: Россия (6 очков) единолично возглавила группу, а Словения и Хорватия, набрав 3 очка, расположились на втором и третьем местах соответственно. На четвёртом месте идёт Словакий (2 очка), а замыкают группу Кипр и Мальта (по одному очку).