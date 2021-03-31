Исторический разгром Беларуси, гол Роналду и первое поражение сборной России

Группа А

Азербайджан - Сербия 1:2

Люксембург - Португалия 1:3

В матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира-2022 сборная Португалии обыграла на выезде Люксембург. Счёт в матче достаточно неожиданно открыли хозяева - на 30-й минуте забил Жерсон Родригеш. На 45+2-й минуте Диогу Жота сравнял счёт, а во втором тайме Криштиану Роналду и Жоау Палинья принесли португальцам уверенную победу.

Кстати, Роналду забил свой 103-й гол в составе национальной команды. Больше на уровне сборных только у экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Португалия и Сербия, набрав в трёх матчах семь очков, занимают первое и второе места в группе "А".

🇱🇺🆚🇵🇹 Криштиану Роналду забивает за сборную Португалии 18-й календарный год подряд 😱#ЧМ2022 pic.twitter.com/1Wua1rMliv — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 30, 2021

Группа Е

Бельгия - Беларусь 8:0

Уэльс - Чехия 1:0

Вслед за сборной Молдовы, которая в прошлом туре пропустила восемь голов от Дании, такая же участь настигла команду Беларуси, которая была разбита в Бельгии. Голы за бельгийцев забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прает, Кристиан Бентеке, а также Леандро Троссард и Ханс Ванакен, оформившие дубли.

Это поражение стало самым крупным в истории сборной Беларуси. Ранее самым разгромным было поражение от сборной Австрии в квалификации Евро-2004 со счётом 5:0.

В другом матче группы "Е" сборная Уэльса обыграла Чехию благодаря голу Даниела Джеймса на 82-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала семь очков и занимает первое место в группе. Чехия (5 очков) - на втором месте.

Группа G

Гибралтар - Нидерланды 0:7

Черногория - Норвегия 0:1

Турция - Латвия 3:3

Сборная Нидерландов камня на камне не оставила от команды Гибралтара. "Оранжевые" на выезде забили семь безответных мячей, при чём первый из которых лишь на 41-й минуте встречи.

Авторами голов стали Стивен Бергейс, Люк Де Йонг, Дониэлл Мален, Джорджиньо Вейналдум, Донни ван де Бек и Мемфис Депай, который оформил дубль.

После трёх туров сборная Турции возглавляет группу "G", имея 7 очков. Нидерланды (6 очков) идут на втором месте, Черногория (6 очков) - на третьем, Норвегия (6 очков) на четвёртом, а Латвия (1 очко) - на пятом месте.

Группа H

Кипр - Словения 1:0

Хорватия - Мальта 3:0

Словакия - Россия 3:1

Небольшой сенсацией закончился матч в группе "Н" между Кипром и Словенией. Мало кто ожидал перед стартовым свистком, что Кипр сможет в этом матче зацепиться даже за ничью, а хозяева взяли и победили. Единственный гол в матче на 42-й минуте забил нападающий Иоаннис Питтас.

Первое поражение в отборочном цикле потерпела сборная России, которая на выезде уступила Словакии со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд на 38-й минуте благодаря голу Милана Шкриньяра. На 71-й минуте россиянам удалось сравнять счёт усилиями Марио Фернандеса, но уже на 74-й минуте Роберт Мак вернул преимущество словакам и установил окончательный счёт.

После трёх туров подопечные Станислава Черчесова занимают второе место, набрав шесть очков. На первое место поднялась сборная Хорватии (тоже 6 очков, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей). Третья - Словакия (5 очков). На четвёртом месте Кипр (4 очка).