Ср, 31.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Исторический разгром Беларуси, гол Роналду и первое поражение сборной России

ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 30 марта, состоялись матчи третьего тура в четырёх отборочных группах на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Группа А

  • Азербайджан - Сербия 1:2
  • Люксембург - Португалия 1:3

В матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира-2022 сборная Португалии обыграла на выезде Люксембург. Счёт в матче достаточно неожиданно открыли хозяева - на 30-й минуте забил Жерсон Родригеш. На 45+2-й минуте Диогу Жота сравнял счёт, а во втором тайме Криштиану Роналду и Жоау Палинья принесли португальцам уверенную победу.

Кстати, Роналду забил свой 103-й гол в составе национальной команды. Больше на уровне сборных только у экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Португалия и Сербия, набрав в трёх матчах семь очков, занимают первое и второе места в группе "А".

Группа Е

  • Бельгия - Беларусь 8:0
  • Уэльс - Чехия 1:0

Вслед за сборной Молдовы, которая в прошлом туре пропустила восемь голов от Дании, такая же участь настигла команду Беларуси, которая была разбита в Бельгии. Голы за бельгийцев забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прает, Кристиан Бентеке, а также Леандро Троссард и Ханс Ванакен, оформившие дубли.

Это поражение стало самым крупным в истории сборной Беларуси. Ранее самым разгромным было поражение от сборной Австрии в квалификации Евро-2004 со счётом 5:0.

В другом матче группы "Е" сборная Уэльса обыграла Чехию благодаря голу Даниела Джеймса на 82-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала семь очков и занимает первое место в группе. Чехия (5 очков) - на втором месте.

Группа G

  • Гибралтар - Нидерланды 0:7
  • Черногория - Норвегия 0:1
  • Турция - Латвия 3:3

Сборная Нидерландов камня на камне не оставила от команды Гибралтара. "Оранжевые" на выезде забили семь безответных мячей, при чём первый из которых лишь на 41-й минуте встречи.

Авторами голов стали Стивен Бергейс, Люк Де Йонг, Дониэлл Мален, Джорджиньо Вейналдум, Донни ван де Бек и Мемфис Депай, который оформил дубль.

После трёх туров сборная Турции возглавляет группу "G", имея 7 очков. Нидерланды (6 очков) идут на втором месте, Черногория (6 очков) - на третьем, Норвегия (6 очков) на четвёртом, а Латвия (1 очко) - на пятом месте.

Группа H

  • Кипр - Словения 1:0
  • Хорватия - Мальта 3:0
  • Словакия - Россия 3:1

Небольшой сенсацией закончился матч в группе "Н" между Кипром и Словенией. Мало кто ожидал перед стартовым свистком, что Кипр сможет в этом матче зацепиться даже за ничью, а хозяева взяли и победили. Единственный гол в матче на 42-й минуте забил нападающий Иоаннис Питтас.

Первое поражение в отборочном цикле потерпела сборная России, которая на выезде уступила Словакии со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд на 38-й минуте благодаря голу Милана Шкриньяра. На 71-й минуте россиянам удалось сравнять счёт усилиями Марио Фернандеса, но уже на 74-й минуте Роберт Мак вернул преимущество словакам и установил окончательный счёт.

После трёх туров подопечные Станислава Черчесова занимают второе место, набрав шесть очков. На первое место поднялась сборная Хорватии (тоже 6 очков, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей). Третья - Словакия (5 очков). На четвёртом месте Кипр (4 очка).

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