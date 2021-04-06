Иван Охлобыстин: "Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал"

Актер отметил, что сейчас в рейтингах лидирует криминальная хроника. Все это он называет "флудом" и не желает тратить время на просмотр.

"Широко обсуждаемое интервью Собчак с маньяком не смотрел из соображения гражданского порядка. Зачем популяризировать чувака, который двух девок беззащитных мучил?! Никуда такого зверя не надо было выпускать, его надо было расстрелять. А тут вышел, еще и деньги на этом зарабатывает. Абсолютно безнравственно, хоть я и не моралист", - указал Охлобыстин.

Артист признался, что любит YouTube-канал Bad Comedian, хотя он его тоже затрагивал в своих обзорах. Но ему это приятно.

"Потому что делает это, посмотрев кино, проанализировав, имея свое мнение. Никогда не уходит на уровень глубокого оскорбления, не задевает моей гордыни", - заметил актер.

Иван Охлобыстин считает, что по телевизору сейчас нечего смотреть. Иногда он включает ТНТ, чтобы посмотреть на себя и убедиться, что не опозорился.