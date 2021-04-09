Ибрагимович снимется в новом фильме об Астериксе и Обеликсе
Нападающий "Милана" и сборной Швеции дебютирует в кино. Об этом сообщает ESPN.
Нападающий "Милана" и сборной Швеции дебютирует в кино. Об этом сообщает ESPN.
Сообщается, что стриминговый сервис Netflix предложил футболисту роль в пятом фильме из серии про Астерикса и Обеликса.
По информации источника, 39-летний Ибрагимович исполнит роль римского легионера Антивируса в фильме "Астерикс и Обеликс: Великий шёлковый путь", премьера которого запланирована на 2022 год.
Сам Ибрагимович выложил в Instagram изображение с именем своего персонажа.
В новом проекте герои отправятся в путешествие по Китаю. Роли также исполнят Гийом Кане (Астерикс), Жиль Лелуш (Обеликс), Венсан Кассель (Цезарь), Пьер Ришар (Панорамикс) и Марион Котийяр (Клеопатра). Добавим, что впервые Обеликса не будет играть Жерар Депардье, которого в феврале обвинили в изнасиловании.
Кстати, в 2008 году в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" появились сразу несколько именитых спортсменов - звезда сборной Франции Зинедин Зидан, автогонщик Михаэль Шумахер и баскетболист Тони Паркер.