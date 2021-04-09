Пт, 9.04.2021
В зависимости от масштабов конфликта Москва может быть вынуждена встать на защиту своих граждан на востоке Украины. Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России
Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России

Ибрагимович снимется в новом фильме об Астериксе и Обеликсе

Златан Ибрагимович ФОТО: EPA/Scanpix

Нападающий "Милана" и сборной Швеции дебютирует в кино. Об этом сообщает ESPN.
 

Сообщается, что стриминговый сервис Netflix предложил футболисту роль в пятом фильме из серии про Астерикса и Обеликса. 

По информации источника, 39-летний Ибрагимович исполнит роль римского легионера Антивируса в фильме "Астерикс и Обеликс: Великий шёлковый путь", премьера которого запланирована на 2022 год.

Сам Ибрагимович выложил в Instagram изображение с именем своего персонажа.

В новом проекте герои отправятся в путешествие по Китаю. Роли также исполнят Гийом Кане (Астерикс), Жиль Лелуш (Обеликс), Венсан Кассель (Цезарь), Пьер Ришар (Панорамикс) и Марион Котийяр (Клеопатра). Добавим, что впервые Обеликса не будет играть Жерар Депардье, которого в феврале обвинили в изнасиловании

Кстати, в 2008 году в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" появились сразу несколько именитых спортсменов - звезда сборной Франции Зинедин Зидан, автогонщик Михаэль Шумахер и баскетболист Тони Паркер.

НАВЕРХ
Back