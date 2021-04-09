Ибрагимович снимется в новом фильме об Астериксе и Обеликсе

Сообщается, что стриминговый сервис Netflix предложил футболисту роль в пятом фильме из серии про Астерикса и Обеликса.

По информации источника, 39-летний Ибрагимович исполнит роль римского легионера Антивируса в фильме "Астерикс и Обеликс: Великий шёлковый путь", премьера которого запланирована на 2022 год.

Сам Ибрагимович выложил в Instagram изображение с именем своего персонажа.

В новом проекте герои отправятся в путешествие по Китаю. Роли также исполнят Гийом Кане (Астерикс), Жиль Лелуш (Обеликс), Венсан Кассель (Цезарь), Пьер Ришар (Панорамикс) и Марион Котийяр (Клеопатра). Добавим, что впервые Обеликса не будет играть Жерар Депардье, которого в феврале обвинили в изнасиловании.