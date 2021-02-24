Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Французская прокуратура предъявила 72-летнему актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 20-летней актрисы в 2018 году, сообщает "Медуза" со ссылкой на AFP.
Французская прокуратура предъявила 72-летнему актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 20-летней актрисы в 2018 году, сообщает "Медуза" со ссылкой на AFP.
Из-за отсутствия доказательств расследование дела было прекращено в 2019 году. Летом 2020 года актриса подала новую жалобу и расследование возобновили. 16 декабря прокуратура предъявила Депардье обвинения, сообщает BFM TV.
Как сообщала газета Le Parisien, Депардье был другом отца женщины. Он предложил ей помочь с карьерой и пригласил на репетицию пьесы в свой дом в Париже. Как заявила актриса, там он надругался над ней 7 и 13 августа 2018 года. Источник AFP подтвердил, что Депардье - друг семьи актрисы, но, по его словам, эта встреча не была профессиональной.
Как сообщает адвокат актера Эрве Темим, Жерар Депардье находится на свободе, но под судебным надзором.
По его словам, Депардье "полностью отвергает обвинения".