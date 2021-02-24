Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

Как сообщала газета Le Parisien, Депардье был другом отца женщины. Он предложил ей помочь с карьерой и пригласил на репетицию пьесы в свой дом в Париже. Как заявила актриса, там он надругался над ней 7 и 13 августа 2018 года. Источник AFP подтвердил, что Депардье - друг семьи актрисы, но, по его словам, эта встреча не была профессиональной.