UFC анонсировал третий бой Конора и Порье, несмотря на конфликт бойцов

Поединок Порье и Макгрегора возглавит кард турнира UFC 264, который пройдёт в Лас Вегасе 11 июля по латвийскому времени.

Напомним, буквально на днях Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в размере 500 тысяч долларов в его благотворительный фонд. Макгрегор в ответ оскорбил Порье, заявил об отмене поединка и заявил, что уже приступил к поиску другого соперника.