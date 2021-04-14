UFC анонсировал третий бой Конора и Порье, несмотря на конфликт бойцов
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил о проведении третьего боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил о проведении третьего боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.
Поединок Порье и Макгрегора возглавит кард турнира UFC 264, который пройдёт в Лас Вегасе 11 июля по латвийскому времени.
Напомним, буквально на днях Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в размере 500 тысяч долларов в его благотворительный фонд. Макгрегор в ответ оскорбил Порье, заявил об отмене поединка и заявил, что уже приступил к поиску другого соперника.
Впервые Порье и Макгрегор встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал своего соперника в первом раунде. Во втором поединке, который состоялся в январе 2021 года, Порье отправил ирландца в нокаут во втором раунде.