Севастова в Юрмале принесла победу сборной Латвии над Индией

В первом матче субботы Севастова оказалась сильнее первой ракетки Индии Анкиты Райны - 6:0, 7:6 (7:4). До этого теннисистки встречались друг с другом в 2015 году, и тогда матч также закончился победой лиепайчанки.

Напомним, вчера в стартовом матче противостояния, который проходил в Юрмале, Алёна Остапенко в трёх сетах обыграла Анкиту Райну (6:2, 5:7, 7:5), а во втором матче дня Севастова обыграла Карман Каур Танди (6:4, 6:0).

Таким образом, сборная Латвии повела с Индией со счётом 3:0 и уже обеспечила себе не только победу в противостоянии, но и путёвку в решающий раунд квалификации.

В субботу запланировано ещё три поединка - Остапенко против Танди, а также поединок Дианы Марцинкевич в паре с Даниэлой Висмане против Анкиты Райны с Саней Мирзой. Правда, пока неизвестно, сможет ли Остапенко выйти на корт из-за болей в спине, о которых теннисистка рассказала на пресс-конференции.