Президент УЕФА: "Игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на ЧМ и Евро"

19 апреля было объявлено о создании Европейской Суперлиги. Проект подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы:

"Наша игра превратилась в величайший вид спорта в мире, основанный на соревновательности, честности и спортивных качествах. Мы не позволим этому измениться. Никогда, никогда. Мы призываем любителей футбола во всём мире, коих миллионы, а также СМИ, политиков и руководящие органы футбола поддержать нас, поскольку мы делаем всё, что в наших силах, чтобы эта затея никогда не увенчалась успехом", - приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

"Как ранее было объявлено ФИФА и шестью конфедерациями, игрокам, которые будут выступать за команды закрытой лиги, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро. Они не смогут представлять свои сборные в любых международных матчах", - заявил Чеферин.

Категорически против создания Европейской Суперлиги выступила и Международная федерация футбола (ФИФА). По словам главы организации Джанни Инфантино, Суперлига является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, и находится за пределами системы.

В то же время президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, официально ставший президентом Европейской Суперлиги, заявил, что игроки клубов-участников турнира не получат отстранения от международных турниров, несмотря на заявления от ФИФА и УЕФА.

"Игроки всех клубов Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и чемпионата мира. Я это гарантирую. Они могут быть в этом уверены на 100%. Клубы Суперлиги не будут исключены и из национальных лиг", - цитирует Переса журналист Николо Скира в Twitter.