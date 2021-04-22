Панарин не сыграет на чемпионате мира в Риге

Несмотря на то, что клуб российского хоккеиста борется за попадание в плей-офф Кубка Стэнли, шансы на попадание туда невелики. Тем не менее, Панарин вряд ли сыграет за сборную в Риге.

"Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова", - сказал РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в феврале экс-тренер "Витязя" Андрей Назаров рассказал, что в 2011 году бывший форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге.

Позже "Рейнджерс" выступили с официальным заявлением, назвав обвинения акцией запугивания, которая используется против Панарина за его откровенные высказывания о последних политических событиях.

Стоит отметить, что тренерский штаб российской сборной рассматривал Панарина в качества кандидата в состав на чемпионат мира и по некоторым данным даже выходил с ним на связь.

Панарин - один из самых известных российских спортсменов, который критикует действующую российскую власть и поддерживает лидера оппозиции Алексея Навального.

В данный момент "Рейнджерс" не попадает в плей-офф НХЛ - команда из Нью-Йорка занимает пятое место в Восточной конференции с 52 очками. При этом 29-летний Панарин является лучшим бомбардиром текущего сезона среди всех россиян (16 голов и 36 голевых передач в 34 матчах).

Панарин пропустит уже третий чемпионат мира подряд. В последний раз нападающий выступал в составе российской сборной на чемпионате мира 2017 года, где россияне довольствовались бронзовыми наградами.