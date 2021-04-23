У вакцины Johnson & Johnson - однократная доза. Ее будут использовать для приютов, тюрем и на дому

Johnson & Johnson - это однократная вакцина, поэтому цель состоит и в том, чтобы использовать ее для выездной вакцинации на дому. В настоящее время эти вакцины уже постепенно используются, а в ближайшие недели будут применяться еще более интенсивно, так как люди могут подавать заявки на эту возможность заранее.
По словам координаторов проекта, эта вакцина также может использоваться в тюрьмах и приютах, где однократная доза обеспечит более оперативное проведение полного цикла вакцинации с меньшим количеством выездов.
Johnson & Johnson возобновила поставки в Европейский Союз (ЕС), после того как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало заявление в поддержку использования вакцины в ЕС. Комитет по безопасности EMA во вторник рекомендовал разрешить применение вакцин Johnson & Johnson, но попросил в список побочных эффектов вакцины добавить возможное образование тромбов в сочетании с низким количеством тромбоцитов.
По мнению EMA, преимущества вакцины перевешивают потенциальные риски.
На прошлой неделе в Латвию поступила первая поставка 4800 доз вакцин от производителя Johnson & Johnson, однако, согласно призыву производителя, эти вакцины не могли быть использованы.