У вакцины Johnson & Johnson - однократная доза. Ее будут использовать для приютов, тюрем и на дому

Johnson & Johnson - это однократная вакцина, поэтому цель состоит и в том, чтобы использовать ее для выездной вакцинации на дому. В настоящее время эти вакцины уже постепенно используются, а в ближайшие недели будут применяться еще более интенсивно, так как люди могут подавать заявки на эту возможность заранее.

По словам координаторов проекта, эта вакцина также может использоваться в тюрьмах и приютах, где однократная доза обеспечит более оперативное проведение полного цикла вакцинации с меньшим количеством выездов.

Johnson & Johnson возобновила поставки в Европейский Союз (ЕС), после того как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало заявление в поддержку использования вакцины в ЕС. Комитет по безопасности EMA во вторник рекомендовал разрешить применение вакцин Johnson & Johnson, но попросил в список побочных эффектов вакцины добавить возможное образование тромбов в сочетании с низким количеством тромбоцитов.

По мнению EMA, преимущества вакцины перевешивают потенциальные риски.