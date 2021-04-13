После вакцины Johnson & Johnson выявлены опасные побочные эффекты. Поставки в Европу приостановлены

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Национальные центры по контролю и предотвращению заболеваний США уже потребовали приостановить использование этой вакцины. Johnson & Johnson в свою очередь сообщила, что приняла решение отложить поставки своей вакцины в Европу.

Ситуация в США

В США этой вакциной привиты более 6,8 млн человек. У шестерых опасные симптомы проявились спустя две недели после прививки, все шестеро - женщины в возрасте от 18 до 48 лет. Исследование случаев продолжается.

"Я считаю, что у этой проблемы очень низкий риск, даже если она вызвана вакциной. Шесть случаев с примерно семь миллионами доз - не повод для паники", - заявил эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний, доктор Амеш Адаля.

Решение для Европы

"Мы решили отложить распространение нашей вакцины в Европе", - говорится в сообщении Johnson & Johnson, добавив, что случаями образования тромбов в компании занимаются совместно с европейскими службами здравоохранения.

Вакцина Johnson & Johnson стала четвертой вакциной, одобренной для использования в Европейском союзе (ЕС), однако ее использование в ЕС еще не началось.

Вакциной Jansen от Johnson & Johnson прививаются за один, а не за два укола.

Напомним, ранее Европейское агентство лекарственных средств заявило, что тромбоз необходимо указать в качестве очень редкого побочного эффекта вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca.

В производстве вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca используется аналогичная технология.

В Латвии вакциной Johnson & Johnson планировали прививать бездомных

Вакциной от Covid-19 производства Johnson & Johnson планируется прививать бездомных, поскольку это вакцина одной дозы, ранее заявлял министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Если мы сможем доставить этого человека в центр вакцинации один раз, он будет привит, потому что нет гарантии, что мы увидим его в центре вакцинации еще раз", - сказал тогда министр здравоохранения.