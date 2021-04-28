Индриксонс: "У меня есть шесть-семь версий, почему Беззубов был убит"

Индриксонс рассказал, что у него есть несколько версий об убийстве, которое произошло 14 апреля возле Дома мебели и спортивного клуба Lemon Gym в рижском микрорайоне Пурвциемс. "У меня сейчас шесть-семь версий, почему Роман Беззубов был убит, но я их сейчас обсуждать не буду. Я не верю, что он был замешан в таких футбольных делах, чтобы исход получился таким. Я не верю!".
Также Индриксонс категорически опроверг прозвучавшие ранее домыслы, что убийство Беззубова могло быть личным сигналом именно ему.
"Всему, что пишут в прессе верить нельзя. Это версия для тех, кому это выгодно", - сказал Индриксонс.
Также влиятельный функционер считает, что убийство не было связано с футбольным клубом "Валмиера".
Президент спортивного клуба "Цесис" Кришьянис Клявиньш, который в своё время был связан со скандалом о договорных матчах, также присоединился к дискуссии и рассказал о своей версии случившегося.
"Я думаю, что мотивом убийства Беззубова мог быть один из этих: деятельность в футбольной среде, бизнес, который не был связан с футболом, или это мог быть какой-нибудь личный конфликт".
Индриксонс также раскритиковал действующее руководство ЛФФ, отметив ряд проблем в латвийском футболе. Также он считает, что в своё время он мог некоторые закулисные дела и проблемные вопросы не выносить на глаза общественности.
"Я вложил в футбол примерно 50 миллионов", - заявил Индриксонс.
"Я 22 года работал, чтобы острые моменты в футболе решались внутри. Хоть проблемы и конфликты случались постоянно, это оставалось внутри. Это мешает футболу развиваться и привлекать спонсоров".
"Ненормально, что спустя полгода после завершения предыдущего сезона "Вирслиги" два клуба судятся о том, кто стал чемпионом Латвии", - считает бывший президент ЛФФ.
Индриксонс отметил, что ажиотаж вокруг клуба "Ноа" и его участия в чемпионате Латвии, был бы не допустим во время его президентуры.
В конце разговора Индриксонс уверенно заявил, что не жалеет о своей деятельности на посту президента ЛФФ. "Я никому не сделал ничего плохого, в футболе я делал только хорошее".