Индриксонс: "У меня есть шесть-семь версий, почему Беззубов был убит"

Индриксонс рассказал, что у него есть несколько версий об убийстве, которое произошло 14 апреля возле Дома мебели и спортивного клуба Lemon Gym в рижском микрорайоне Пурвциемс. "У меня сейчас шесть-семь версий, почему Роман Беззубов был убит, но я их сейчас обсуждать не буду. Я не верю, что он был замешан в таких футбольных делах, чтобы исход получился таким. Я не верю!".

Также Индриксонс категорически опроверг прозвучавшие ранее домыслы, что убийство Беззубова могло быть личным сигналом именно ему.

"Всему, что пишут в прессе верить нельзя. Это версия для тех, кому это выгодно", - сказал Индриксонс.

Также влиятельный функционер считает, что убийство не было связано с футбольным клубом "Валмиера".

Президент спортивного клуба "Цесис" Кришьянис Клявиньш, который в своё время был связан со скандалом о договорных матчах, также присоединился к дискуссии и рассказал о своей версии случившегося.

"Я думаю, что мотивом убийства Беззубова мог быть один из этих: деятельность в футбольной среде, бизнес, который не был связан с футболом, или это мог быть какой-нибудь личный конфликт". 2

Индриксонс также раскритиковал действующее руководство ЛФФ, отметив ряд проблем в латвийском футболе. Также он считает, что в своё время он мог некоторые закулисные дела и проблемные вопросы не выносить на глаза общественности.

"Я вложил в футбол примерно 50 миллионов", - заявил Индриксонс.

"Я 22 года работал, чтобы острые моменты в футболе решались внутри. Хоть проблемы и конфликты случались постоянно, это оставалось внутри. Это мешает футболу развиваться и привлекать спонсоров".

"Ненормально, что спустя полгода после завершения предыдущего сезона "Вирслиги" два клуба судятся о том, кто стал чемпионом Латвии", - считает бывший президент ЛФФ.

Индриксонс отметил, что ажиотаж вокруг клуба "Ноа" и его участия в чемпионате Латвии, был бы не допустим во время его президентуры.