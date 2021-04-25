Вс, 25.04.2021
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В футбольных кругах убийство Беззубова восприняли как послание

Сгоревший автомобиль убийц Романа Беззубова ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​Демонстративное убийство футбольного агента Романа Беззубова на улице, скорее всего, было не обращением к нему лично, а сигналом для его деловых партнеров. Такое мнение в программе LTV De Facto выразили сразу несколько опрошенных в футбольных кругах. Тем временем Госполиция, объявившая в пятницу об аресте и задержании нескольких человек, о мотивах убийства пока не сообщает.

Мнения в футбольных кругах

Знакомые Беззубова из "футбольной семьи" не могут найти простого объяснения убийству. "Насколько я знаю о Романе Беззубове, о нем как об агенте - он работал в этом статусе несколько лет, помогая игрокам находить другие команды, - отзывы всегда были положительными. Я никогда не слышал, чтобы он кого-то кинул или обманул", - говорит футбольный комментатор Илвар Косцинкевич.

Сразу несколько неофициальных источников отметили De Facto, что не было даже слухов о причастности Беззубова к какой-то подозрительной деятельности, например, влиянию на исход игр. "У меня нет информации о том, что он участвовал в каких-либо грязных сделках", - говорит президент Латвийской федерации футбола (ЛФФ) Вадим Ляшенко.

Поэтому для многих наиболее правдоподобное объяснение убийства Беззубова заключается в том, что это было предупреждение кому-то другому.

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​Автомобиль, на котором передвигались убийцы Беззубова, был сожжен ночью в Межапарке рядом со спортивной базой Ķeizarmežs, которую в свое время развивал бывший президент ЛФФ и клуба "Сконто" Гунтис Индриксонс. Поэтому многие, прочитав новости о сгоревшей BMW, тут же задумались, не было ли это сигналом именно ему.

Галерея: Сожженный автомобиль убийц Романа Беззубова

Комментарий Гунтиса Индриксонса 

Бывший глава латвийского футбола Индриксонс о своем присутствии в футболе говорит скромнее, чем это оценивают другие. У него не было повседневного контакта с убитым Беззубовым, говорит он. Может быть, один-два раза в год встречал его на футбольном матче, отметил Индриксонс.

"Не представляю, почему [убийство Беззубова] могло быть посланием для меня", - отвечает Индриксонс. Однако он признался, что во время работы в ЛФФ ему поступали угрозы "пару раз в год": "Пересадим ваши руки туда, где ваши ноги, а ваши ноги - туда, где ваши руки". Но Индриксонс не может и представить, зачем кому-то посылать ему такое сообщение сейчас.

"Я не верю, что он [Беззубов] причастен к каким-то делишкам, которые могут иметь такие последствия. Я просто не верю в это. У меня нет своей версии", - говорит Индриксонс.

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Различные версии и предположения 

Начальник полиции Арманд Рукс очень осторожно высказывался о версиях после убийства Беззубова. Не исключено, что это было заказное убийство из-за профессиональной деятельности. Но есть и другие версии.

Однако деловая среда латвийского футбола довольно мутная, что заставляет искать причины убийства Беззубова по нескольким направлениям.

"Мы можем только спекулировать. Эти ответвления могут быть в разных направлениях. Руководителей двух клубов в Латвию не пускают. Затем есть покупка и продажа стадионов большего или меньшего размера. Не все понятно, как идет денежный поток и почему деньги пропускаются через несколько "офшоров". А также переходы игроков, которые иногда представляют собой неясную картину", - говорит Косцинкевич.

Ближайшим соратником Беззубова был Владимир Колесниченко, который начинал карьеру футболиста в клубе Индриксонса "Сконто" и в последствии стал президентом клуба.

Согласно нескольким источникам, совладелицей предприятия Беззубова BR-sport Agency является гражданская жена Колесниченко.

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De Facto уже сообщала, что Колесниченко был посредником в своеобразной продаже стадиона "Сконто" за 35 млн евро российскому инвестору, который теперь считает себя обманутым.

На футбольном рынке Латвии, где работали Колесниченко и Беззубов, в последние годы не было скандальных или очень дорогих трансферов игроков. Один спор, который разгорелся в прошлом году, был в "Валмиере". Футболисты взбунтовались против тренера Тамаза Пертии и руководства. Представленные Беззубовым и Колесниченко футболисты, двое из которых - украинцы, обвиняли клуб в невыполнении трудовых договоров. После вмешательства федерации клуб был вынужден выплатить футболистам Беззубова и Колесниченко несколько сотен тысяч евро.

Председатель правления футбольного клуба "Валмиера" Улдис Пуцитис "сожалеет" о том, что убийство Беззубова связывают в числе прочего с именем клуба. Он отрицает, что у него был конфликт с Беззубовым: "Мы признали свои ошибки, мы исправили их, и дело было закрыто".

В прошлом году в руководстве команды из Валмиеры появился юрист из Швейцарии Ральф Изенеггер, которого в футбольных кругах называют владельцем клуба. Среди его клиентов также был украинский олигарх Дмитрий Фирташ. В 1990-х годах он помог спасти от тюрьмы лидера Солнцевской преступной группировки Сергея Михайлова.

В Латвии Изенеггера на основании генеральной доверенности представляет другой бывший президент "Сконто" Карлис Виллерушс, который считается близким к Индриксонсу. Индриксонс отрицает, что он вовлечен в футбольную жизнь в Валмиере, хотя и знаком с Изенеггером уже 30 лет.

"Я очень хорошо знаю владельца "Валмиеры". Он обратился ко мне, когда хотел заполучить эту команду в Латвии.

Я не верю, что он мог быть тем, кто решает подобным образом какой-то финансовый спор. Я просто не верю в это. Я лично исключаю "Валмиеру", - говорит Индриксонс.

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Стоит отметить, что Беззубов и Колесниченко также представляли футболистов в России, поэтому не исключено, что какие-то конфликты возникли там.

Заявления Гиргенса и его связь с футболом 

В то же время министр внутренних дел Сандис Гиргенс на этой неделе обнародовал довольно неожиданную версию убийства. Он считает, что убийство Беззубова не связано с его профессиональной деятельностью. "Я считаю, что это также предупреждение о том, что мы начинаем очищать Латвию от преступных группировок, которые работали в Латвии в течение длительного времени и для которых разрываются различные цепочки", - заявил Латвийскому радио министр, высоко оценив работу служб за последнее время.

Эта версия Гиргенса в футбольных кругах получила разные оценки - от усмешек до предположения, что министр может быть информирован лучше других. Гиргенс на этой неделе не нашел времени, чтобы пояснить De Facto, почему, по его версии, жертвой этого стал именно Беззубов.

Стоит добавить, что сам Гиргенс в прошлом году безуспешно баллотировался на пост председателя ЛФФ. Его поддержали и Индриксонс, и Колесниченко, с которым он хорошо знаком, так как их дети вместе занимались футболом.

Президент ЛФФ Ляшенко на вопрос о мотивах убийства Беззубова ответил, что хотел бы дождаться официальной версии от полиции. "На мой взгляд, неправильно хвалить себя и пиариться, когда в стране происходит такая трагедия", - ответил Ляшенко, не называя имени Гиргенса, но дав понять, что эта критика посвящена заявлениям министра.

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