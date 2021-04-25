В футбольных кругах убийство Беззубова восприняли как послание

Согласно нескольким источникам, совладелицей предприятия Беззубова BR-sport Agency является гражданская жена Колесниченко.
De Facto уже сообщала, что Колесниченко был посредником в своеобразной продаже стадиона "Сконто" за 35 млн евро российскому инвестору, который теперь считает себя обманутым.
На футбольном рынке Латвии, где работали Колесниченко и Беззубов, в последние годы не было скандальных или очень дорогих трансферов игроков. Один спор, который разгорелся в прошлом году, был в "Валмиере". Футболисты взбунтовались против тренера Тамаза Пертии и руководства. Представленные Беззубовым и Колесниченко футболисты, двое из которых - украинцы, обвиняли клуб в невыполнении трудовых договоров. После вмешательства федерации клуб был вынужден выплатить футболистам Беззубова и Колесниченко несколько сотен тысяч евро.
Председатель правления футбольного клуба "Валмиера" Улдис Пуцитис "сожалеет" о том, что убийство Беззубова связывают в числе прочего с именем клуба. Он отрицает, что у него был конфликт с Беззубовым: "Мы признали свои ошибки, мы исправили их, и дело было закрыто".
В прошлом году в руководстве команды из Валмиеры появился юрист из Швейцарии Ральф Изенеггер, которого в футбольных кругах называют владельцем клуба. Среди его клиентов также был украинский олигарх Дмитрий Фирташ. В 1990-х годах он помог спасти от тюрьмы лидера Солнцевской преступной группировки Сергея Михайлова.
В Латвии Изенеггера на основании генеральной доверенности представляет другой бывший президент "Сконто" Карлис Виллерушс, который считается близким к Индриксонсу. Индриксонс отрицает, что он вовлечен в футбольную жизнь в Валмиере, хотя и знаком с Изенеггером уже 30 лет.
"Я очень хорошо знаю владельца "Валмиеры". Он обратился ко мне, когда хотел заполучить эту команду в Латвии.
Я не верю, что он мог быть тем, кто решает подобным образом какой-то финансовый спор. Я просто не верю в это. Я лично исключаю "Валмиеру", - говорит Индриксонс.
Стоит отметить, что Беззубов и Колесниченко также представляли футболистов в России, поэтому не исключено, что какие-то конфликты возникли там.
Заявления Гиргенса и его связь с футболом
В то же время министр внутренних дел Сандис Гиргенс на этой неделе обнародовал довольно неожиданную версию убийства. Он считает, что убийство Беззубова не связано с его профессиональной деятельностью. "Я считаю, что это также предупреждение о том, что мы начинаем очищать Латвию от преступных группировок, которые работали в Латвии в течение длительного времени и для которых разрываются различные цепочки", - заявил Латвийскому радио министр, высоко оценив работу служб за последнее время.
Эта версия Гиргенса в футбольных кругах получила разные оценки - от усмешек до предположения, что министр может быть информирован лучше других. Гиргенс на этой неделе не нашел времени, чтобы пояснить De Facto, почему, по его версии, жертвой этого стал именно Беззубов.
Стоит добавить, что сам Гиргенс в прошлом году безуспешно баллотировался на пост председателя ЛФФ. Его поддержали и Индриксонс, и Колесниченко, с которым он хорошо знаком, так как их дети вместе занимались футболом.
Президент ЛФФ Ляшенко на вопрос о мотивах убийства Беззубова ответил, что хотел бы дождаться официальной версии от полиции. "На мой взгляд, неправильно хвалить себя и пиариться, когда в стране происходит такая трагедия", - ответил Ляшенко, не называя имени Гиргенса, но дав понять, что эта критика посвящена заявлениям министра.