В футбольных кругах убийство Беззубова восприняли как послание

Мнения в футбольных кругах

Знакомые Беззубова из "футбольной семьи" не могут найти простого объяснения убийству. "Насколько я знаю о Романе Беззубове, о нем как об агенте - он работал в этом статусе несколько лет, помогая игрокам находить другие команды, - отзывы всегда были положительными. Я никогда не слышал, чтобы он кого-то кинул или обманул", - говорит футбольный комментатор Илвар Косцинкевич.

Сразу несколько неофициальных источников отметили De Facto, что не было даже слухов о причастности Беззубова к какой-то подозрительной деятельности, например, влиянию на исход игр. "У меня нет информации о том, что он участвовал в каких-либо грязных сделках", - говорит президент Латвийской федерации футбола (ЛФФ) Вадим Ляшенко.

Поэтому для многих наиболее правдоподобное объяснение убийства Беззубова заключается в том, что это было предупреждение кому-то другому. 6

​Автомобиль, на котором передвигались убийцы Беззубова, был сожжен ночью в Межапарке рядом со спортивной базой Ķeizarmežs, которую в свое время развивал бывший президент ЛФФ и клуба "Сконто" Гунтис Индриксонс. Поэтому многие, прочитав новости о сгоревшей BMW, тут же задумались, не было ли это сигналом именно ему.

Галерея: Сожженный автомобиль убийц Романа Беззубова

Комментарий Гунтиса Индриксонса

Бывший глава латвийского футбола Индриксонс о своем присутствии в футболе говорит скромнее, чем это оценивают другие. У него не было повседневного контакта с убитым Беззубовым, говорит он. Может быть, один-два раза в год встречал его на футбольном матче, отметил Индриксонс.

"Не представляю, почему [убийство Беззубова] могло быть посланием для меня", - отвечает Индриксонс. Однако он признался, что во время работы в ЛФФ ему поступали угрозы "пару раз в год": "Пересадим ваши руки туда, где ваши ноги, а ваши ноги - туда, где ваши руки". Но Индриксонс не может и представить, зачем кому-то посылать ему такое сообщение сейчас.

"Я не верю, что он [Беззубов] причастен к каким-то делишкам, которые могут иметь такие последствия. Я просто не верю в это. У меня нет своей версии", - говорит Индриксонс. 6

Различные версии и предположения

Начальник полиции Арманд Рукс очень осторожно высказывался о версиях после убийства Беззубова. Не исключено, что это было заказное убийство из-за профессиональной деятельности. Но есть и другие версии.

Однако деловая среда латвийского футбола довольно мутная, что заставляет искать причины убийства Беззубова по нескольким направлениям.

"Мы можем только спекулировать. Эти ответвления могут быть в разных направлениях. Руководителей двух клубов в Латвию не пускают. Затем есть покупка и продажа стадионов большего или меньшего размера. Не все понятно, как идет денежный поток и почему деньги пропускаются через несколько "офшоров". А также переходы игроков, которые иногда представляют собой неясную картину", - говорит Косцинкевич.