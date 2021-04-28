Россия высылает дипломатов стран Балтии и Словакии

Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией.

Аналогичные меры также предприняли Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша и Румыния.

В отношениях Москвы и Праги наблюдается серьезный кризис: стороны выслали десятки человек после того, как чешские власти обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейном складе в Врбетице в 2014 году.