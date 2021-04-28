Ср, 28.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица
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Россия высылает дипломатов стран Балтии и Словакии

Владимир Путин ФОТО: Alexei DANICHEV / SPUTNIK / AFP

Два сотрудника посольства Литвы, три - Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщил МИД РФ.

Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией.

Аналогичные меры также предприняли Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша и Румыния.

В отношениях Москвы и Праги наблюдается серьезный кризис: стороны выслали десятки человек после того, как чешские власти обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейном складе в Врбетице в 2014 году.

В некоторых случаях высылка стала частью санкционной политики, в других звучали обвинения в шпионаже, в третьих ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.

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