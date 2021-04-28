Польская шашистка в знак солидарности с россиянкой убрала флаг своей страны со стола

Напомним, 27 апреля во время четвёртого матча за звание чемпионки мира по международным шашкам случился инцидент - прямо во время партии вышел экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, отклеил со стола наклейку с российским флагом, а затем убрал триколор, стоящий на столе.

"Сейчас польская спортсменка из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки играют без флага. Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась", - приводит слова Никитина ТАСС.

Он также сообщил, что российская сторона готовит ноту протеста польской стороне и международной федерации. "Спортсмен, который сидит, напрягается и старается не думать ни о чём, кроме правильной комбинации, будет демотивирован после такой ситуации", - заявил Никитин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом.