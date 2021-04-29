Сейм разрешил кафе и ресторанам с 7 мая обслуживать клиентов на улице

Сейм принял такое решение, не приняв во внимание ранее достигнутое правительством соглашение - не пересматривать ограничения до 11 мая. 118

Опасения по поводу решения Сейма выразил премьер-министр Кришьянис Кариньш, по мнению которого Сейм по отношению к эпидемиологической ситуации и рискам "живет своей жизнью, в своем информационном пространстве". "Я смотрю на это немного с опаской, так как различными действиями мы можем вызвать неожиданные последствия", - добавил Кариньш.

Из решения Сейма следует, что с 7 мая поставщикам услуг общественного питания будет разрешено, соблюдая установленные Кабмином требования эпидемиологической безопасности, оказывать услуги общепита на улице.

Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации Кабинет министров может принять решение на определенное время приостановить оказание этих услуг.

Возможно, правительству еще придется принять решение по поводу того, какими будут эти требования. Ранее они предусматривали ограниченное количество людей за одним столиком, расстояние между столиками и ограниченное рабочее время.

Кариньш взволнован

Премьер-министр Кришьянис Кариньш волнуется по поводу избранного Сеймом "индивидуального пути" для решения эпидемиологической ситуации с Covid-19.

В четверг, открывая заседание правительства, Кариньш прокомментировал рассматриваемые сегодня Сеймом предложения по смягчению ограничений в отдельных сферах, например, разрешить ресторанам открыть уличные террасы. По словам премьера, этот вопрос не согласован с Кабинетом министров.

"Если Сейм сам решил, как лучше, не выслушав эпидемиологов, то это другая ситуация и это вовлекает нашу страну в неизведанные воды", - отметил премьер.

Он указал, что Сейм по отношению к эпидемиологической ситуации и рискам "живет своей жизнью, в своем информационном пространстве". "Я смотрю на это немного с опаской, так как различными действиями мы можем вызвать неожиданные последствия", - добавил Кариньш.