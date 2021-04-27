Эксперты: сейчас не стоит смягчать ограничения

Месяц назад правительство договорилось постепенно пересматривать ограничения. На первом этапе были пересмотрены ограничения в торговле и образовании. Предложенный группой оперативного управления план предусматривал, что, если 14-дневная кумулятивная заболеваемость не превысит 320 случаев на 100 000 жителей, в конце апреля можно обсудить дальнейшее смягчение ограничений.

Во вторник руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис указал, что заболеваемость Covid-19 в настоящее время намного выше, чем прогнозировалось месяц назад, поэтому пересматривать ограничения нецелесообразно.

Он отметил, что

люди "намного шире интерпретировали" смягчение ограничений в начале апреля, в результате чего заболеваемость выросла. 1

Цитсковскис подчеркнул, что любое дальнейшее ослабление ограничений является рискованным. В то же время группа оперативного управления допускает рассмотрение некоторых безотлагательных мероприятий, например, ослабление ограничений для проведения централизованных экзаменов.

Группа не рекомендует разрешать предоставление услуг общественного питания на свежем воздухе и занятия спортом на открытом воздухе для больших групп.

Представитель Межведомственного координационного центра Владислав Весперис проинформировал членов правительства о мнении академической группы экспертов, которые также считают, что при нынешней заболеваемости нельзя смягчать ограничения, потому что это приведет к существенному росту заболеваемости Covid-19.

По мнению экспертов, правительство должно последовательно придерживаться своих решений, в том числе реализовывать "принцип светофора". 1