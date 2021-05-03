Пн, 3.05.2021
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Технические проблемы в работе сайта manavakcina.lv устранены

Вакцинация ФОТО: LETA

В понедельник утром, когда любой житель Латвии может подать заявку на вакцинацию от Covid-19 на сайте manavakcina.lv, его работа замедлена. К обеду хехнические проблемы, возникшие утром, устранены, были сообщает агентство LETA.

Представители Бюро вакцинации приносят извинения за неудобства всем, кто не мог зарегистрироваться на прививку на сайте.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня на сайте manavakcina.lv любой житель Латвии в возрасте старше 18 лет может выбрать удобные место и время вакцинации от Covid-19, и в настоящее время доступно более 21 700 записей.

Возможности записаться на прививку будут постепенно пополняться. С понедельника кабинеты вакцинации и крупные центры будут активнее открывать запись на сайте manavakcina.lv.

В понедельник вечером вакцины Pfizer/BioNTech будут доставлены в несколько крупных центров вакцинации, а в ближайшие дни и в другие места, чтобы обеспечить активный процесс вакцинации населения.

"Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить с понедельника постепенную вакцинацию всего общества", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Вакцинация продолжится и в крупных центрах, и в медицинских учреждениях. Также вакцинацию продолжат семейные врачи.

Павлютс подчеркнул, что в первую очередь обеспечена вакцинация пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, которая была важным условием для начала вакцинации всего населения. В настоящее время 57% всех доступных в Латвии вакцин получили люди старше 60 лет, 18% - люди с хроническими заболеваниями.

В понедельник вакцинация продолжается в Риге, в центрах вакцинации на Центральном рынке и Доме конгрессов, а также в Даугавпилсе.

В настоящее время проводится вакцинация людей из приоритетных групп, а также тех, кто записался на вакцинацию на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989 в феврале, марте и апреле.

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