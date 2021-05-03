Любой совершеннолетний может выбрать время и место вакцинации; доступно более 21 700 записей

Возможности записаться на прививку будут постепенно пополняться. С понедельника кабинеты вакцинации и крупные центры будут активнее открывать запись на сайте manavakcina.lv.

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В понедельник вечером вакцины Pfizer/BioNTech будут доставлены в несколько крупных центров вакцинации, а в ближайшие дни и в другие места, чтобы обеспечить активный процесс вакцинации населения.

Šodien esam saņēmuši 79 560 Pfizer-BioNTech devas, kas ir lielākā līdzšinējā Pfizer-BioNTech vakcīnu piegāde Latvijā. Visas saņemtās vakcīnu devas tiks novirzītas vakcinācijas veikšanai gan lielajos vakcinācijas centros, gan arī ārstniecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem. — Daniels Pavluts (@pavluts) May 3, 2021

"Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить с понедельника постепенную вакцинацию всего общества", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Вакцинация продолжится и в крупных центрах, и в медицинских учреждениях. Также вакцинацию продолжат семейные врачи.

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Павлютс подчеркнул, что в первую очередь обеспечена вакцинация пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, которая была важным условием для начала вакцинации всего населения. В настоящее время 57% всех доступных в Латвии вакцин получили люди старше 60 лет, 18% - люди с хроническими заболеваниями.

В понедельник вакцинация продолжается в Риге, в центрах вакцинации на Центральном рынке и Доме конгрессов, а также в Даугавпилсе.