Елена Куличенко - прыгунья-чемпионка, променявшая Россию на Кипр

На Олимпийских играх в Рио в 2016 году всю российскую легкоатлетическую сборную представляла лишь Дарья Клишина. Если в других видах спорта всё не так драматично, то в российской лёгкой атлетике дела идут всё хуже.

В августе прошлого года из России в Беларусь перебрался один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков. В марте 2021 года стало известно, что титулованная бегунья на средние дистанции Екатерина Гулиева отныне будет выступать под турецким флагом.

Это далеко не все случаи, когда легкоатлеты решаются на подобный шаг. Единственная в истории лёгкой атлетики трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене неоднократно заявляла, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации в стране.

В этом году стало известно о ещё одной смене гражданства. Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), 18-летняя прыгунья в высоту Елена Куличенко отныне будет представлять Кипр. Девушка уже получила разрешение на переход под флаг другой страны.

Зимой этого года Куличенко на чемпионате России (до 20 лет) заняла второе место с результатом 1,82 метра, её личный рекорд в залах составляет 1,84 м, на стадионе - 1,87 м.

Sport24 пишет, что уже в августе легкоатлетка с модельной внешностью улетит жить и тренироваться в Атланту, где ей предложили стипендию в университете. Там Куличенко будет жить в кампусе и выступать на студенческих соревнованиях.

"Впереди такой долгий и интересный путь. И кто знает, вдруг после этой пандемии начнётся новая. Я очень сильно этого боюсь. Но в целом полна оптимизма и предвкушений. И загадывать не хочу. Хочу жить сейчас", - говорит спортсменка.