Заместитель начальника Госполиции Нормунд Крапсис отстранен от должности

"Известно, что расследование ведется уже некоторое время, и информация об этом из Бюро внутренней безопасности также была обнародована. Судя по всему, в процессе расследования появились новые направления. Следовательно, в свете решения, полученного от этой службы, мой заместитель был отстранен от должности. Мы разочарованы этой ситуацией, и подозрения, высказанные Бюро внутренней безопасности, несомненно, бросают тень на репутацию как Госполиции, так и сотрудника", - начальник Госполиции Арманд Рукс.

При этом руководитель VP положительно оценивает повседневное сотрудничество с Крапсисом, его отношение к службе и вклад в работу полиции. Крапсис оказал значительную поддержку и внес вклад в модернизацию, организацию и совершенствование полиции, в частности, в отношении мониторинга ограничений из-за Covid-19 и поддержания общественного порядка и безопасности.

Рукс напоминил, что существует презумпция невиновности, поэтому пока воздержался от поспешных выводов. "Мы доверяем расследованию, проводимому Бюро внутренней безопасности, которое выполняет свои функции, и ожидаем справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений", - сказал Рукс.

На время отстранения Крапсиса исполняющим обязанности начальника Госполиции назначен заместитель начальника Полиции порядка Лаурис Арайс.

Государственная полиция и Н. Крапсис сотрудничают как с Бюро внутренней безопасности, так и с прокуратурой, предоставляя всю необходимую информацию для скорейшего завершения расследования, сообщила Госполиция.

Как сообщалось ранее, IDB начало уголовный процесс о возможном мошенничестве при закупке униформы, объявленном Госполицией, и в этом деле фигурируют Крапсис и тогдашний заместитель начальника Госполиции, начальник Главного административного управления Ренате Фила-Роке. В январе этого года Фила-Роке была назначена заместителем руководителя упомянутого управления.

Как сообщалось, в июне прошлого года Госполиция получила форму нового дизайна и ее постепенно начали выдавать сотрудникам полиции.

Комплекты полицейской формы по дизайну модельера Бруно Бирманиса были готовы производить два претендента, но в итоге один отказался. Кроме того, была получена жалоба на организацию закупки, рассмотрение которой потребовало времени, поэтому только в октябре прошлого года закупочная комиссия признала победителем компанию SRC Brasa.