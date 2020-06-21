Дело о подозрительной закупке формы Госполиции. За решеткой побывал даже дизайнер

Получить новую форму сотрудники правоохранительных органов надеялись к столетнему юбилею Госполиции. Ее разработкой занимался модельер Бруно Бирманис.

Процедура закупки для пошива новой формы началась весной 2019 года. Сумма конкурса составила 2,4 миллиона евро. В отличие от обычной процедуры, когда крупные закупки организует Государственное агентство обеспечения, этот тендер проводился самой полицией.

Руководить комиссией по закупке было поручено заместителю руководителя Госполиции Ренате Филе-Роке. Ее заместителем был назначен Нормунд Крапсис, в то время еще начальник управления безопасности движения Госполиции. Техническая спецификация была подготовлена дизайнером Бруно Бирманисом.

В начале июня полиция получила первую партию новой формы. Однако на этой неделе производителя и руководство конкурсной комиссии навестило Бюро внутренней безопасности Госполиции. В понедельник, 15 июня, поиск доказательств происходил по их месту жительства, во вторник, 16 июня, следователи обыскали кабинеты Крапсиса и Филе-Роке, а также допросили обоих должностных лиц.

Возбуждено уголовное дело в связи с возможным мошенничеством и халатностью чиновников. Однако от должности они не отстранены.

"Это неожиданность не только для меня и моей семьи. Я думаю, что и для большей части общества. Работа была выполнена правильно, добросовестно, я не сомневался в том, что я делаю", - прокомментировал Нормунд Крапсис журналистам Nekā Personīga.

Следователи также допросили победителя конкурса, совладельца компании Brasa Кристиана Бредерманиса. В свою очередь, дизайнер Бруно Бирманис провел одну ночь в заключении.

Передача указывает на то, что эта закупка вызвала большой интерес. Тем не менее на участие в конкурсе могли претендовать только две фирмы - Brasa и Lola Dizains LV.

Они должны были назвать свои цены за комплект формы, который включал термобелье, три вида брюк, несколько типов рубашек, курток и головных уборов. Всего 18 единиц.

Самую низкую цену - 2125 евро - предложила компания Lola Dizains, но позже отозвала свое предложение. Lola Dizains свое решение не комментирует. Это было выгодно для другого заявителя, но неблагоприятно для полиции.

Цена, которую предложил второй претендент, была на 545 евро выше - 2670 евро. Для государства это означает увеличение суммы проекта до полумиллиона евро. Но это не помешало заключению договора.

Соглашение между полицией и Brasa было подписано 12 ноября. Однако 2 марта в него были внесены изменения - отредактировали технические характеристики. Это не запрещено, однако при этом все поправки должны быть опубликованы в закупочной документации, чтобы другие участники рынка могли быть уверены, что важные условия не были изменены задним числом.

Формально поправки были опубликованы, но в полиции возникли некоторые проблемы, и эти изменения из опубликованного документа исчезли.

Поправки к соглашению были подписаны недавно назначенным на должность начальника полиции Андреем Гришинсом. Он прокомментировал, что все документы были предварительно оценены юристом.

Победителем конкурса является SIA Brasa - опытный производитель военной и специализированной формы. Это главный поставщик формы для вооруженных сил. Одно из производственных предприятий компании находится в женской тюрьме в Ильгюциемсе.

Компания отрицает, что заказ будет неоправданно дорогим.

В технической спецификации для полицейской формы требуются высококачественные ткани, молнии и застежки. Все шьют в Латвии. Импортируют только пластиковые детали. Кроме того, спецодежда комплектуется индивидуально для каждого сотрудника. Именно поэтому невозможно точно сказать, сколько стоит одеть одного полицейского.

"В среднем, мы посчитали, получается около 1200 евро", - объяснил представитель фирмы Арнис Верземниекс.

Например, кепка с козырьком стоит 17 евро, пояс - 15 евро, рубашка поло с короткими рукавами - 37 евро, с длинными - 47 евро. Модульный комплект жилета - 100 евро. Зимняя куртка - 250 евро.

От эстонской полиции Nekā personīga узнала, что повседневный комплект формы там стоит 800 евро. Форма тех, кто не работает на улице, стоит 600 евро.

Несмотря на то, что следователи не рассказывают, почему закупка показалась им подозрительной, скорее всего, это связано с огромной разницей между начальными подсчетами и результатом.

Переплата в размере миллиона евро была бы обоснованной причиной прервать закупку в случае, если в ней участвовала только одна компания. Однако в конкурсе было два участника, и самое выгодное предложение было отозвано "в нужное время".