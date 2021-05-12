Анна Егорова - новый секс-символ российского плавания

В начале апреля в Казани прошёл чемпионат России по плаванию, который одновременно был и отборочным стартом для попадания на Олимпиаду в Токио. Одной из главных героинь этих соревнований стала 22-летняя Анна Егорова, которая на дистанции 400 м вольным стилем установила новый рекорд России (4.04,10) и отобралась на Игры.

Её тренер Степан Ганзей пошутил, что девушке очень помогла пандемия и всё, что с ней связано - целый год Анна усердно тренировалась.

"Тактики вообще никакой не было. Просто должна была быть в двойке и хотела рекорд России, естественно, рассчитывала на 4.05, но такой результат - это просто очень хорошо!" - приводит слова Егоровой Sport24.

Российская пловчиха попала в сборную в 2017 году, а уже через год выиграла бронзовую медаль на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате Европы в Глазго. Также она помогла команде стать вице-чемпионами в эстафете 4×200 м вольным стилем.

Что касается Ефимовой, то она не отобралась на Олимпиаду на дистанции 200 метров. Титулованная пловчиха заняла третье место на дистанции 200 метров брассом и с результатом 2.24,16 уступила Евгении Чикуновой (2.21,63) и Марии Темниковой (2.22,76).

Тем не менее Ефимова всё равно примет участие в Играх, однако выступит только на 100-метровке брассом.

Естественно, после успеха на чемпионате России все начали сравнивать Ефимову и Егорову. Причём сравнивать не только их спортивные результаты, но и Instagram. В этой социальной сети у Анны пока всего 11 тысяч подписчиков, но со временем она даст бой Ефимовой и на этой территории. В этом не может быть сомнений!