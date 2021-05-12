Чт, 13.05.2021
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Эллен Джонсон-Серлиф, сопредседатель Комиссии независимых экспертов ВОЗ

Российская синхронистка Субботина выиграла чемпионат Европы и сразу же сделала шокирующее признание

20-летняя российская синхронистка Варвара Субботина завоевала золото в произвольной программе солисток на чемпионате Европы по водным видам спорта в венгерском Будапеште.

Субботина по итогам программы набрала 96,4333 балла. Второе место заняла украинка Марта Федина (93,7000 балла), а третьей стала Евангелия Платаниоти (90,8000) из Греции.

Отметим, что Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира, а золото чемпионата Европы выиграла в третий раз. Однако это золото - особенное. Спортсменка впервые стала лучшей в соло (произвольная программа) - виде, где девушка выступает одна.

Видео: ЧЕ по синхронному плаванию 2021. Соло - Варвара Субботина

Сразу после победы в Будапеште Субботина сделала шокирующее для многих заявление - спортсменка рассказала, что пропустит Олимпиаду в Токио и планирует заняться собственным здоровьем.

"Этот сезон закончу после Европы, планируется операция. Буду лечиться и восстанавливаться. Пропускать Олимпиаду грустно, но я смотрю на это так: если не в этот раз, значит - в следующий. Нужно заняться здоровьем", - цитирует Субботину "Р-Спорт".

Синхронистка рассказала, что до чемпионата Европы врачи рекомендовали ей полтора-два месяца не плавать, но, переговорив с тренерами, спортсменка приняла решение оставить одну программу, произвольную.

"Убрали мне все погружения, все связки наверху. В общем, тренировалась по-новому", - призналась Субботина.

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