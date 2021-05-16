Объявлен окончательный состав латвийской хоккейной сборной на предстоящий чемпионат мира

По сообщению Латвийской федерации хоккея (LHF), тренеры выбрали 28 игроков, которые будут представлять сборную Латвии на чемпионате мира в Риге. В команде 16 нападающих, девять защитников и три голкипера.
Профессионалы, дебютанты и выбывшие
Самым опытным в сборной Латвии будет Микелис Редлихс, для которого это будет 13-й чемпионат мира в карьере. На один турнир меньше у Кристапа Сотниекса, а 10-й раз Латвию будут представлять Каспар Даугавиньш, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш и Гинтс Мейя.
В команде только один потенциальный дебютант - 22-летний нападающий Ренарс Крастенбергс, хорошо проявивший себя в последнем контрольном матче.
Уже сообщалось, что в двух последних проверочных матчах Латвия признала превосходство сборной Швейцарии со счётом 0:3 и 1:2.
В начале апреля кандидаты в сборную Латвии со счётом 6:1 и 5:1 выиграли у сборной Латвии U-18, которая позже отправилась в США для проведения чемпионата мира в элитном дивизионе. 20 и 21 апреля сборная Латвии провела на выезде два проверочных матча против команды Словакии, которые завершились со счётом 2:1 и 0:1.
До конца апреля в рамках подготовки к чемпионату мира в списках кандидатов в сборную Латвии на сборах находились 39 хоккеистов - 14 защитников, 21 нападающий и 4 вратаря. На последней тренировке на льду было около 30 хоккеистов во главе с Бобом Хартли.
Ранее стало известно, что из-за прибавления в семье вратарь Элвис Мерзликин не сможет помочь латвийской сборной на турнире, а на этой неделе выяснилось, что Рудольф Балцерс также не приедет в расположение команды.
Этот и будущие чемпионаты
Чемпионат мира 2021 года в Риге пройдёт с 21 мая по 6 июня.
Матчи группы "B", в которой находятся Латвия, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Италия и Казахстан, пройдут в "Арене Рига", а группы "A" (Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания) - в Олимпийском спортивном центре.
В феврале Совет IIHF проголосовал за утверждение Риги в качестве единственного организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года. В этом году чемпионат мира должны были принимать Минск и Рига, но 18 января на заседании Совета IIHF столица Беларуси была лишена прав организатора чемпионата.
В 2022 году планируется провести турнир в Финляндии (Хельсинки и Тампере), в 2023-м - в России (Санкт-Петербург), в 2024-м - в Чехии (Прага и Острава), а в 2025-м - в Швеции и Дании.
До этого Рига лишь единожды принимала чемпионат мира - в 2006 году.
Состав сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира 2021 года:
Вратари: Ивар Пунненов ("Тайгерз", Швейцария), Янис Калниньш ("Йокерит", КХЛ), Матис Эдмундс Кивлениекс ("Коламбус Блю Джекетс", НХЛ).
Защитники: Янис Якс (Бейкерсфилд "Кондорс", АХЛ), Кристиан Рубинс (Торонто "Марлис", АХЛ), Кристап Сотниекс, Гунар Скворцов, Кристап Зиле (все - рижское "Динамо", КХЛ), Оскар Цибульскис, Увис Балинскис (оба - "Верва", Чехия), Артур Кулда ("Айс Тайгерз", Германия), Ральф Фрейбергс ("Оцеларжи Тршинец", Чехия).
Нападающие: Андрис Джериньш, Лаурис Дарзиньш, Микс Индрашис, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Мартиньш Дзиеркалс (все - рижское "Динамо", КХЛ), Родриго Аболс ("Оребро", Швеция), Роналд Кениньш ("Лозанна", Швейцария), Каспар Даугавиньш ("Витязь", КХЛ), Мартиньш Карсумс ("Крефельд Пингвин", Германия), Рихард Маренис ("Кируин ИФ", Швеция), Марис Бичевскис ("Млада Болеслав", Чехия), Оскар Батня ("Хормади", Франция), Ренарс Крастенбергс ("Виллах", Австрия), Гинтс Мейя ("Блэк Уингз", Австрия), Микелис Редлихс ("Олимп"/"Вента 2002").