Объявлен окончательный состав латвийской хоккейной сборной на предстоящий чемпионат мира

По сообщению Латвийской федерации хоккея (LHF), тренеры выбрали 28 игроков, которые будут представлять сборную Латвии на чемпионате мира в Риге. В команде 16 нападающих, девять защитников и три голкипера.

Профессионалы, дебютанты и выбывшие

Самым опытным в сборной Латвии будет Микелис Редлихс, для которого это будет 13-й чемпионат мира в карьере. На один турнир меньше у Кристапа Сотниекса, а 10-й раз Латвию будут представлять Каспар Даугавиньш, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш и Гинтс Мейя.

В команде только один потенциальный дебютант - 22-летний нападающий Ренарс Крастенбергс, хорошо проявивший себя в последнем контрольном матче.

Уже сообщалось, что в двух последних проверочных матчах Латвия признала превосходство сборной Швейцарии со счётом 0:3 и 1:2.

В начале апреля кандидаты в сборную Латвии со счётом 6:1 и 5:1 выиграли у сборной Латвии U-18, которая позже отправилась в США для проведения чемпионата мира в элитном дивизионе. 20 и 21 апреля сборная Латвии провела на выезде два проверочных матча против команды Словакии, которые завершились со счётом 2:1 и 0:1.

До конца апреля в рамках подготовки к чемпионату мира в списках кандидатов в сборную Латвии на сборах находились 39 хоккеистов - 14 защитников, 21 нападающий и 4 вратаря. На последней тренировке на льду было около 30 хоккеистов во главе с Бобом Хартли.

Ранее стало известно, что из-за прибавления в семье вратарь Элвис Мерзликин не сможет помочь латвийской сборной на турнире, а на этой неделе выяснилось, что Рудольф Балцерс также не приедет в расположение команды.

Этот и будущие чемпионаты

Чемпионат мира 2021 года в Риге пройдёт с 21 мая по 6 июня. 4

Матчи группы "B", в которой находятся Латвия, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Италия и Казахстан, пройдут в "Арене Рига", а группы "A" (Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания) - в Олимпийском спортивном центре.

В феврале Совет IIHF проголосовал за утверждение Риги в качестве единственного организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года. В этом году чемпионат мира должны были принимать Минск и Рига, но 18 января на заседании Совета IIHF столица Беларуси была лишена прав организатора чемпионата.

В 2022 году планируется провести турнир в Финляндии (Хельсинки и Тампере), в 2023-м - в России (Санкт-Петербург), в 2024-м - в Чехии (Прага и Острава), а в 2025-м - в Швеции и Дании.

До этого Рига лишь единожды принимала чемпионат мира - в 2006 году.

Состав сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира 2021 года:

Вратари: Ивар Пунненов ("Тайгерз", Швейцария), Янис Калниньш ("Йокерит", КХЛ), Матис Эдмундс Кивлениекс ("Коламбус Блю Джекетс", НХЛ).

Защитники: Янис Якс (Бейкерсфилд "Кондорс", АХЛ), Кристиан Рубинс (Торонто "Марлис", АХЛ), Кристап Сотниекс, Гунар Скворцов, Кристап Зиле (все - рижское "Динамо", КХЛ), Оскар Цибульскис, Увис Балинскис (оба - "Верва", Чехия), Артур Кулда ("Айс Тайгерз", Германия), Ральф Фрейбергс ("Оцеларжи Тршинец", Чехия).