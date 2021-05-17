Фигуристки на пляже и юбилей Слуцкого. Как прошла неделя звёзд спорта?
Для одних спортсменов сезон окончен, а для других он в самом разгаре. Давайте посмотрим как прошла неделя известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Для одних спортсменов сезон окончен, а для других он в самом разгаре. Давайте посмотрим как прошла неделя известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
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Кристап Порзиньгис с подружкой Лаурой
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Пловчиха Юлия Ефимова побывала во Франции
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А вот Алёна Косторная решила отправиться на Кубу