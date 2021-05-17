Ср, 19.05.2021
Поскольку в данном случае у тюрьмы не было законных оснований для проведения обыска в полостях тела заключенной, осмотр, проведенный таким образом был противозаконным Государственный суд Эстонии
Государственный суд Эстонии

Фигуристки на пляже и юбилей Слуцкого. Как прошла неделя звёзд спорта?

Для одних спортсменов сезон окончен, а для других он в самом разгаре. Давайте посмотрим как прошла неделя известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Баскетболист Янис Тимма в солнечной Калифорнии

Кристап Порзиньгис с подружкой Лаурой

Фигуристка Алина Загитова на фотосессии

Латвийская пляжная волейболистка Анастасия Кравченок также побывала на фотосессии

Конор Макгрегор на этой неделе в третий раз стал отцом

Пловчиха Юлия Ефимова побывала во Франции

А теннисист Даниил Медведев в Риме

Легкоатлетка Дарья Клишина на яхте

45-летний Владимир Кличко в прекрасной форме

Елизавета Туктамышева кайфует на Мальдивах

Судя по всему Анна Щербакова также находится на Мальдивах

Важные события в семье футболиста Дениса Глушакова и футболистки Ксении Коваленко

Леонид Слуцкий отметил 50-летие и спел с Артёмом Дзюбой песню "18 мне уже" группы "Руки Вверх"

Фигуристка Евгения Медведева наслаждается летом в Москве

А вот Алёна Косторная решила отправиться на Кубу

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