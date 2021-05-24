Сборная Латвии в очень нервном матче обыграла команду Италии

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой сборной Латвии со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). 8

Место в воротах сборной Латвии с первых минут занял Ивар Пунненовс, для которого этот матч стал первым на турнире. Практически весь первый период прошёл при преимуществе латвийской сборной - счёт в первые 20 минут могли открыть Роналд Кениньш, а также Родриго Аболс, который трижды был близок к цели, но каждый раз итальянцев выручал голкипер Джастин Фацио.

На 12-й минуте Артур Кулда поразил ворота Фацио, но арбитр матча не засчитал взятие ворот - в момент броска Каспар Даугавиньш мешал итальянскому вратарю на линии ворот.

В начале второго периода Мартиньш Карсумс проверил на прочность штангу ворот итальянцев, а несколько минут спустя сборную Италии выручила перекладина после броска Микса Индрашиса.

На 13-й минуте второго периода латвийской сборной наконец удалось поразить ворота Фацио - автором гола стал Карсумс, который со второй попытки поразил цель. До перерыва латвийские хоккеисты сумели ещё раз поразить цель, но в момент гола Индрашис отправил шайбу в ворота коньком и арбитр во второй раз в этом матче не засчитал гол латвийской команды.

В начале третьего периода сумасшедший бросок в девятку нанёс итальянец Алекс Петан, но после видеоповтора судья не засчитал и этот гол - положение вне игры. На протяжении всего третьего периода латвийские хоккеисты пытались удвоить преимущество, но подводила реализация.

В конце матча итальянский тренер решил заменить вратаря на шестого полевого игрока, что обернулось для команды двумя пропущенными шайбами в пустые ворота. Сначала цель поразил Лаурис Дарзиньш, а в самой концовке встречи тоже самое сделал Мартиньш Карсумс, который оформил дубль.

В параллельном матче, который проходил в Олимпийском спортивном центре, сборная Словакии нанесла первое поражение на турнире команде Олимпийского комитета России (ОКР) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Напомним, сборная Латвии на чемпионате мира выступает в одной группе с Канадой, Казахстаном, Германией, Италией, Финляндией, Норвегией и США, с которыми подопечные Боба Хартли встретятся в четверг, 27 мая.