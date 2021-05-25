IIHF попросила убрать флаги чемпионата мира с позиций, где их поменяли. Стакис согласился

В понедельник мэр Риги сообщил, что государственный флаг Беларуси, который наряду с флагами других стран-участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, заменён на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Беларуси.

"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги",

- сказал Фазель.

IIHF во вторник заявила, что не согласна с жестом Стакиса и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича использовать флаг страны-участницы ЧМ в качестве политического сигнала.

IIHF подчеркнула, что выступающие на чемпионате в Риге белорусские хоккеисты не имеют отношения к действиям властей Беларуси. Такой шаг противоречит также девизу страны-организатора чемпионата "Passion. No Borders".

"Устав IIHF гласит, что мы неполитическая организация, поэтому требуем, чтобы мы не были связаны с политическими заявлениями, которые сделали мэр и министр иностранных дел, сменив флаг страны-участницы", - говорится в заявлении федерации.

На его слова быстро отреагировал мэр Риги.

Стакис подчеркнул, что белорусские флаги в городе есть, и это бело-красно-белые флаги свободной Беларуси. Чемпионат мира по хоккею - это, прежде всего, праздник для спортсменов, любителей хоккея, рижан и жителей Латвии, но нельзя забывать, что в нескольких сотнях километров от главной хоккейной площадки угоняют самолеты, пытают и убивают людей. Это делает режим, который ведет себя по-бандитски как на местном, так и на международном уровне, сказал Стакис.

Спорт должен быть вне политики, но это давно не так, добавил он.

"В Беларуси арестовывали, преследовали и высылали спортсменов международного уровня, в то время как международные спортивные функционеры часто молчали. В этой ситуации хранить молчание и делать вид, что ничего не происходит, получая удовольствие от хоккея, для меня неприемлемо. Я люблю хоккей, но спорт нельзя использовать как прикрытие", - заявил мэр.

Стакис сообщил, что получил десятки тысяч благодарственных писем со всего мира за то, что поднял бело-красно-белый флаг свободной Белоруссии в Риге.

"В данном случае каждый должен сделать выбор, на чьей он стороне - преследуемого, но жаждущего свободы народа, или кровавого и неконтролируемого диктатора. Я выбрал - по просьбе г-на Фазеля мы снимем флаги IIHF",

- написал в Twitter мэр Риги Мартиньш Стакис.

IIHF prezidents prasa atjaunot Rīgā iepriekšējos karogus baltsarkanbalto ⬜🟥⬜ Balkrievijas brīvības karogu vietā. Citādi pieprasa noņemt IIHF karogus. Katram jāizvēlās puse – brīvību alkstoša tauta, vai asiņains diktators. Pēc Fāzela kunga lūguma, noņemsim IIHF karogus. pic.twitter.com/k2YR0bieUL — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 25, 2021