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IIHF попросила убрать флаги чемпионата мира с позиций, где их поменяли. Стакис согласился
Дополнено в 13:42

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отправила письмо мэру Риги Мартиньшу Стакису по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил глава IIHF Рене Фазель.

В понедельник мэр Риги сообщил, что государственный флаг Беларуси, который наряду с флагами других стран-участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, заменён на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Беларуси.

"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги",

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- сказал Фазель.

IIHF во вторник заявила, что не согласна с жестом Стакиса и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича использовать флаг страны-участницы ЧМ в качестве политического сигнала.

IIHF подчеркнула, что выступающие на чемпионате в Риге белорусские хоккеисты не имеют отношения к действиям властей Беларуси. Такой шаг противоречит также девизу страны-организатора чемпионата "Passion. No Borders".

"Устав IIHF гласит, что мы неполитическая организация, поэтому требуем, чтобы мы не были связаны с политическими заявлениями, которые сделали мэр и министр иностранных дел, сменив флаг страны-участницы", - говорится в заявлении федерации.

На его слова быстро отреагировал мэр Риги.

Стакис подчеркнул, что белорусские флаги в городе есть, и это бело-красно-белые флаги свободной Беларуси. Чемпионат мира по хоккею - это, прежде всего, праздник для спортсменов, любителей хоккея, рижан и жителей Латвии, но нельзя забывать, что в нескольких сотнях километров от главной хоккейной площадки угоняют самолеты, пытают и убивают людей. Это делает режим, который ведет себя по-бандитски как на местном, так и на международном уровне, сказал Стакис.

Спорт должен быть вне политики, но это давно не так, добавил он.

"В Беларуси арестовывали, преследовали и высылали спортсменов международного уровня, в то время как международные спортивные функционеры часто молчали. В этой ситуации хранить молчание и делать вид, что ничего не происходит, получая удовольствие от хоккея, для меня неприемлемо. Я люблю хоккей, но спорт нельзя использовать как прикрытие", - заявил мэр.

Стакис сообщил, что получил десятки тысяч благодарственных писем со всего мира за то, что поднял бело-красно-белый флаг свободной Белоруссии в Риге.

"В данном случае каждый должен сделать выбор, на чьей он стороне - преследуемого, но жаждущего свободы народа, или кровавого и неконтролируемого диктатора. Я выбрал - по просьбе г-на Фазеля мы снимем флаги IIHF",

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- написал в Twitter мэр Риги Мартиньш Стакис.

В свою очередь президент Латвии Эгил Левитс считает, что замена флага Беларуси на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге - адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признаёт правящий режим соседнего государства.

Решение Беларуси выдворить из страны всех латвийских дипломатов, по словам президента, стало реакцией на последовательные действия Латвии после того, как Беларусь совершила беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения.

Левитс подчеркнул, что инцидент затронул и Латвию, так как в принудительно посаженном самолёте были двое ее граждан. Латвия просила от ЕС реакции на ситуацию, и Евросовет договорился о санкциях в отношении Беларуси.

"Мы защищаем международное право и безопасность международной авиации", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, самолёт Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, в воскресенье был принудительно посажен в Минске. Летевший этим рейсом белорусский оппозиционный активист Роман Протасевич после посадки самолёта был задержан.

В понедельник возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменён на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр столицы заявил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.

Беларусь в связи с этим потребовала, чтобы латвийские дипломаты покинули страну, Латвия ответила симметричным требованием о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

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