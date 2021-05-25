IIHF попросила убрать флаги чемпионата мира с позиций, где их поменяли. Стакис согласился

В понедельник мэр Риги сообщил, что государственный флаг Беларуси, который наряду с флагами других стран-участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, заменён на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Беларуси.
"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги",
IIHF во вторник заявила, что не согласна с жестом Стакиса и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича использовать флаг страны-участницы ЧМ в качестве политического сигнала.
IIHF подчеркнула, что выступающие на чемпионате в Риге белорусские хоккеисты не имеют отношения к действиям властей Беларуси. Такой шаг противоречит также девизу страны-организатора чемпионата "Passion. No Borders".
"Устав IIHF гласит, что мы неполитическая организация, поэтому требуем, чтобы мы не были связаны с политическими заявлениями, которые сделали мэр и министр иностранных дел, сменив флаг страны-участницы", - говорится в заявлении федерации.
На его слова быстро отреагировал мэр Риги.
Стакис подчеркнул, что белорусские флаги в городе есть, и это бело-красно-белые флаги свободной Беларуси. Чемпионат мира по хоккею - это, прежде всего, праздник для спортсменов, любителей хоккея, рижан и жителей Латвии, но нельзя забывать, что в нескольких сотнях километров от главной хоккейной площадки угоняют самолеты, пытают и убивают людей. Это делает режим, который ведет себя по-бандитски как на местном, так и на международном уровне, сказал Стакис.
Спорт должен быть вне политики, но это давно не так, добавил он.
"В Беларуси арестовывали, преследовали и высылали спортсменов международного уровня, в то время как международные спортивные функционеры часто молчали. В этой ситуации хранить молчание и делать вид, что ничего не происходит, получая удовольствие от хоккея, для меня неприемлемо. Я люблю хоккей, но спорт нельзя использовать как прикрытие", - заявил мэр.
Стакис сообщил, что получил десятки тысяч благодарственных писем со всего мира за то, что поднял бело-красно-белый флаг свободной Белоруссии в Риге.
"В данном случае каждый должен сделать выбор, на чьей он стороне - преследуемого, но жаждущего свободы народа, или кровавого и неконтролируемого диктатора. Я выбрал - по просьбе г-на Фазеля мы снимем флаги IIHF",
- написал в Twitter мэр Риги Мартиньш Стакис.
В свою очередь президент Латвии Эгил Левитс считает, что замена флага Беларуси на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге - адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признаёт правящий режим соседнего государства.