Стакис: "Белорусской хоккейной сборной не о чем беспокоиться"

Оценивая ситуацию со сменой флагов на стенде символов стран-участниц чемпионата мира по хоккею, мэр подчеркнул, что только Рига отвечает за оформление городской среды. В свою очередь, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отправила письмо мэру Риги Мартиньшу Стакису по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира.

Глава столицы также подчеркнул, что игроки белорусской сборной не должны иметь ни малейшего беспокойства за свою команду.

"У белорусской команды нет причин для беспокойства", - сказал мэр.

Стакис считает, что с организационной точки зрения - чемпионат по хоккею проходит гладко.

Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился ввести экономические и кадровые санкции в отношении Беларуси, в том числе запретить белорусским авиакомпаниям полёты в воздушном пространстве ЕС и отказать им в доступе в аэропорты ЕС. Совет Европы отреагировал на вынужденную посадку пассажирского самолёта в Минске с целью задержания белорусского оппозиционного журналиста.

В ответ на это событие в понедельник в Риге, 24 мая, в отеле Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменён на исторический бело-красно-белый флаг Беларуси.