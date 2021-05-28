В Беларуси возбудили уголовное дело против Мартиньша Стакиса и Эдгара Ринкевича

Начали дело по статье о возбуждении национальной вражды по признаку национальной принадлежности (часть 3 статьи 130 УК РБ, она предусматривает до 12 лет лишения свободы).

"Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов", - заявила Генпрокуратура Беларуси о действиях Стакиса и Ринкевича.

Причиной такого решения стало то, что в понедельник, 24 мая, в Риге возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый.

Флаг у гостиницы, где также проживает белорусская хоккейная команда, сменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис заявил, что такой жест является инициативой Рижской думы, доверенной ему белорусской оппозицией. Этим шагом выражается поддержка тем, кто страдает от режима авторитарного лидера соседней страны, самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Беларусь!" - заявил Стакис.

В минувшее воскресенье самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен белорусскими властями в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.