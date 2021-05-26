"Я - не герой. Настоящие герои - оппозиция Беларуси". Стакис дал интервью белорусскому телеканалу

Ведущий программы рассказал, что поступок мэра Риги вызвал одобрение у сторонников перемен в стране (кто-то даже предложил назвать именем Стакиса одну из улиц в Минске после победы над режимом Лукашенко, а девушки называют его новым секс-символом), но гневную реакцию у сторонников Александра Лукашенко.

Я – не герой, я не рискую. Настоящие герои – оппозиция в Беларуси. Интервью @Belsat_TV. https://t.co/etH1QapldI — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 25, 2021

Стакис отметил, что в подобных ситуациях не бывает протокола - как нужно действовать, и каждому нужно выбрать свою сторону.

Далее ведущий поинтересовался, не пожалел ли Стакис о своих действиях, когда власти Беларуси в ответ на это выслали из страны латвийских дипломатов. Мэр Риги ответил, что в такой ситуации для него было неприемлемо делать вид, что ничего не происходит, и просто смотреть хоккей.

"Я люблю хоккей, но спорт нельзя использовать для маскировки своих преступлений",

- заявил Стакис. Также мэр Риги сказал, что получил десятки тысяч сообщений с благодарностью со всего мира за свои действия. По его словам, столько же благодарности получила бы и IIHF, если бы выразила свою поддержку белорусскому народу.

"Рига - свободный город. Мы - свободные люди, мы через многое прошли. Многое из того, что в последние годы прошла Беларусь".

О Рене Фазеле

В программе затронули и обращение президента Международной федерации хоккея на льду Рене Фазеля, который потребовал либо вернуть белорусский флаг, либо с точки, где он был снят, снять также флаг IIHF. Стакис выбрал второе.

Свои действия мэр Риги прокомментировал тем, что он все тщательно взвешивал и не действовал спонтанно, а на письмо Фазеля отреагировал сообразно написанному там - снял флаг федерации.

Негативная реакция

По словам ведущего, многие чиновники в Беларуси после действий Стакиса стали украшать свои аватарки в соцсетях государственными флагами Беларуси, писать гневные посты и комментарии в Instagram Стакиса и устраивать прочие флешмобы.

Прежде всего Стакис поблагодарил всех, кто присылает ему сообщения с благодарностью, и сказал, что он не герой, ведь поставить бело-красно-белый флаг в Риге не грозило ему никакими санкциями.

"Настоящие герои - это оппозиция Беларуси, которая, рискуя своей жизнью, каждый день с этим флагом выходит на улицы. Это храбрость.

И если вы всему миру показываете эту храбрость - я думаю, это самое маленькое, что мы можем сделать", - добавил он.

Также мэр отметил, что никогда не решился бы на такой поступок, если бы не знал, что его поддерживают рижане, и пригласил белорусов в столицу Латвии, когда будет возможно приехать.

История с флагами

В понедельник, 24 мая, в Риге возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Флаг у гостиницы, где также проживает белорусская хоккейная команда, сменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис заявил, что такой жест является инициативой Рижской думы, доверенной ему белорусской оппозицией. Этим шагом выражается поддержка тем, кто страдает от режима авторитарного лидера соседней страны, самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Беларусь!" - заявил Стакис.

В минувшее воскресенье самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен белорусскими властями в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.