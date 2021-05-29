Билеты на ЧМ по хоккею будут стоить от 110 евро

Билеты на последние матчи группового турнира будут стоить 110 евро, на матчи четвертьфиналов - 165 евро, на полуфиналы - 220 евро, на матч за третье место - 280 евро, на финал - 340 евро.

Поправки правительства к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19" предусматривают, что на матчах чемпионата мира по хоккею смогут присутствовать лица, сертифицированные как привитые от Covid-19, по прошествии 14 дней после завершения полного курса вакцинации, либо 22-90 дней после первой дозы AstraZeneca, или сразу после второй дозы AstraZeneca.

Зрители должны будут предъявить контролеру на входе персональный входной билет с именем и фамилией пользователя билета, удостоверяющий личность документ, а также действующий сертификат вакцинации или подтверждение факта, что человек переболел Covid-19.

Входной билет будет действителен только вместе с указанным сертификатом и документом, удостоверяющим личность.

Зрители должны носить маски на протяжении всего матча, в том числе и за пределами игровой арены.

Общее количество зрителей с персональными входными билетами в многофункциональном зале "Арена Рига" не должно превышать 2660 человек, а в Олимпийском спортивном центре - 1058 человек.

Иностранные болельщики смогут посетить игры чемпионата мира (ЧМ) по хоккею только из тех стран, которые включены в так называемый список "безопасных стран".

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Великобритания и Финляндия входят в список "безопасных стран" из стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

Как получить подтверждение вакцинации?

В настоящий момент ведется активная работа над введением цифрового зеленого сертификата, предназначенного для подтверждения факта вакцинации.

Учитывая, что у жителей уже сейчас может возникнуть необходимость подтвердить пройденную вакцинацию от Covid-19, разработан бланк "Подтверждение вакцинации лица от Covid-19".

До введения цифрового зеленого сертификата медицинское учреждение (практика семейного врача, кабинет вакцинации, центр массовой вакцинации и др.) обязано бесплатно выдавать данное подтверждение запрашивающему его лицу. Вышеуказанное подтверждение выдается учреждением, в котором проведена вакцинация лица, или его семейным врачом. Печатать бланк нет необходимости – он выдается в медицинском учреждении!

Чтобы получить справку о том, что человек переболел Covid-19, необходимо обратиться к своему семейному врачу. Семейный врач должен быть уверен в том, что человек переболел коронавирусом. У него должно быть основание для такой справки. Это может быть диагноз, положительный тест, самоизоляция и другое. Как сообщили в SPKC, только с тестом на антитела получить справку о том, человек переболел Covid-19, нельзя.