Тест на антитела ничего не значит: кто считается переболевшим Covid-19?

С 20 мая без использования защитной маски и соблюдения дистанции на рабочем месте или в одном помещении могут одновременно находиться до 20 человек, которые вакцинированы от Covid-19 или переболели коронавирусом, предусматривают разработанные Министерством здравоохранения поправки. В то же время по-прежнему сохраняется условие, что лицо, переболевшее Covid-19, может не соблюдать самоизоляцию, прибыв из страны с высоким уровнем распространения Covid-19.

Кто считается переболевшим Covid-19?

Человек считается переболевшим, если в течение 180 дней (6 месяцев) у него лабораторным путем был выявлен Covid-19 и семейный врач документально может подтвердить болезнь пациента, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как получить справку о том, что я переболел Covid-19?

Как отметили в SPKC, чтобы получить справку о том, что человек переболел Covid-19, необходимо обратиться к своему семейному врачу. Семейный врач должен быть уверен в том, что человек переболел коронавирусом. У него должно быть основание для такой справки. Это может быть диагноз, положительный тест, самоизоляция и другое.

Можно ли получить справку, основываясь на анализе на антитела?

Как сообщили в SPKC, только с тестом на антитела получить справку о том, человек переболел Covid-19, нельзя. Covid-19 - это диагноз, подтверждаемый лабораторией. Заболевший должен находиться под наблюдением семейного врача. Семейный врач также отвечает за самоизоляцию пациента и решает, когда человек может выйти из нее. Так и в случае со справкой о том, что человек переболел Covid-19 - только семейный врач может выписать ее на основании имеющихся у него данных. Если у человека не было положительного теста на Covid-19 и врач этот диагноз не поставил, справку получить нельзя, даже если в крови человека есть антитела.

"Нет такого, что я сейчас пойду сдам тест на антитела - вот смотрите, я переболел Covid-19. А когда это было и в какой момент - врач не знает. Все это решается через общение с врачом", - пояснила представитель SPKC.

Оператор единого бесплатного номера по вопросам Covid-19 также подтвердила, что тест на антитела как документ не годен для того, чтобы получить справку от врача о перенесенном Covid-19.

"Врач должен быть уверен, что вы переболели Covid-19, если же у него нет такой информации, нет подтверждающих фактов - он не имеет права выписать такой документ. Если человек болел более 180 дней назад, врач также не может выписать справку.

В тестах на антитела нет доказательств, что человек переболел коронавирусом", - сказала оператор.

Один из семейных врачей Латвии подтвердил информацию о том, что он не имеет права выписать справку, если человек переболел Covid-19 более 180 дней назад, даже если сейчас в анализе пациента есть антитела. Семейный врач утверждает, что тест на антитела не является основанием для выписки справки о том, что человек переболел коронавирусом, если ранее тест на Covid-19 был отрицательным и данных о болезни пациента в системе нет.

Можно ли делать вакцинацию, если есть антитела?

Когда у человека заканчивается самоизоляция, тогда можно идти вакцинироваться, ответили на этот вопрос в SPKC. При наличии антител в крови можно идти на вакцинацию, нет показаний, которые бы запрещали человеку с антителами проходить ее. Однако в этом вопросе лучше консультироваться с семейным врачом. Это выбор каждого человека, добавили в SPKC. Председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска неоднократно говорила в своих интервью, что человек после самоизоляции может идти вакцинироваться, уточнили в SPKC.

Государственное агентство лекарств (ZVA) пишет, что вакцинацию можно проводить и сразу после болезни, но для эффективного использования ограниченного количества вакцин рекомендуется отложить ее на 3 месяца после болезни, поскольку, согласно имеющимся на данный момент научным данным, примерно через 90 дней после болезни повторное заражение маловероятно.

Зачем вообще делать тест на антитела?

Зачем делать тест на антитела - это медицинский вопрос, отмечают в SPKC.

"Этот тест - не обязательный, это платная услуга. Человек, который решил сдать тест на антитела, должен получить потом консультацию врача", - сообщила представитель SPKC.