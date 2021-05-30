История Андрея Созинова - отстраненного влиятельного начальника полиции. Он виновен или нет?

Андрей Созинов проработал в Государственной полиции более 20 лет. От него как от начальника криминальной полиции Рижского региона зависело, как он будет расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления и будут ли они раскрыты.

Созинов был замечен в СМИ, когда комментировал задержание имантского педофила и нападение на бывшего главу спецслужбы, а также рассказывал о схемах контрабанды сигарет на Центральном рынке Риги.

Задержание

Однако 25 мая задержан был сам Созинов. Служба госбезопасности (VDD) подозревает его в отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от указания сведений об имуществе или других доходах в декларации.

В ходе уголовного производства на 18 объектах были произведены обыски, в том числе на рабочем месте Созинова и по месту жительства в Адажи.

Дом, в котором живет Созинов, записан на имя его матери. У полицейского также есть недвижимость в Тауренской волости Вецпиебалгского края и квартира в Саласпилсе. Оба объекта указаны как принадлежащие ему. На строительство домов и покупку квартиры взят кредит в размере около 50 тысяч евро, большая часть долга перед банком уже погашена.

Зарплатой полицейского невозможно в короткие сроки погасить финансовые обязательства, а другие значительные доходы в декларации Созинова не значатся.

Служба госбезопасности задержала опытного полицейского в его доме во вторник, и два дня он провел в изоляторе. Его хотели задержать подольше, но суд не счел такую ​​меру пресечения оправданной, и Созинов был освобожден уже в четверг.

Карьера

Карьера Созинова в полиции была стремительной. Начав ее в 2000 году простым инспектором, два года спустя Созинов уже возглавлял криминальную полицию Рижского региона. Высшая точка его карьеры - начальник Управления криминальной полиции Рижского региона (эту должность Созинов занимал почти десять лет).

Параллельно с работой в правоохранительных органах Созинов подрабатывал в охране Latvijas pasta banka. Это коммерческое учреждение тогда принадлежало Михаилу Ульманису.

Первые подозрения

В 2016 году у Ульманиса возник спор с арбитражным управляющим по неплатежеспособности Мартиньшем Бункусом.

Бункус раскрыл непрозрачный бизнес Ульманиса в деле Rego Trade и подал на бизнесмена в суд с требованием уплатить несколько сотен тысяч.

В то же время уголовное дело против Бункуса было возбуждено полицией, и управляющий по делу о несостоятельности посчитал, что оно сфабриковано. Бункус обратился в правоохранительные органы против Ульманиса, заявив, что Созинов помогал бизнесмену. Сообщения были проверены KNAB, но факт коррупции не подтвердился.

Созинов - страстный охотник, член клуба Melnie lūši. Торговец оружием Арнолд Либекс - один из ярых критиков Созинова. Он подверг критике использование влияния подразделениями, возглавляемыми Созиновым, и фабрикование дела против него, чтобы в конкурсе на госзакупки выиграл его конкурент Purnavu muiža.

Что изменилось?

Кресло Созинова качнулось после инаугурации министра внутренних дел Сандиса Гиргенса. Он не разрешил отработать весь срок в управлении полиции Интсу Кюзису и от нового начальника ожидал ротации - то же самое уже тогда было неофициально известно о Созинове.

Осенью прошлого года Созинова отправили из Рижского региона на три года руководить криминальной полицией управления Земгальского края в Елгаве.

Nekā Personīga известно, что опытному начальнику криминальной полиции Созинову Служба госбезопасности в последние годы выдавала доступ к государственной тайне только на краткий срок. В прошлом году специальное разрешение было выдано всего на год.

Хотя Созинов представил документы на продление разрешения, служба отозвала его спецразрешение. Правда, решение об отзыве разрешения Созинов еще может обжаловать.