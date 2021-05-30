История Андрея Созинова - отстраненного влиятельного начальника полиции. Он виновен или нет?

Андрей Созинов проработал в Государственной полиции более 20 лет. От него как от начальника криминальной полиции Рижского региона зависело, как он будет расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления и будут ли они раскрыты.
Созинов был замечен в СМИ, когда комментировал задержание имантского педофила и нападение на бывшего главу спецслужбы, а также рассказывал о схемах контрабанды сигарет на Центральном рынке Риги.
Однако 25 мая задержан был сам Созинов. Служба госбезопасности (VDD) подозревает его в отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от указания сведений об имуществе или других доходах в декларации.
В ходе уголовного производства на 18 объектах были произведены обыски, в том числе на рабочем месте Созинова и по месту жительства в Адажи.
Дом, в котором живет Созинов, записан на имя его матери. У полицейского также есть недвижимость в Тауренской волости Вецпиебалгского края и квартира в Саласпилсе. Оба объекта указаны как принадлежащие ему. На строительство домов и покупку квартиры взят кредит в размере около 50 тысяч евро, большая часть долга перед банком уже погашена.
Зарплатой полицейского невозможно в короткие сроки погасить финансовые обязательства, а другие значительные доходы в декларации Созинова не значатся.
Служба госбезопасности задержала опытного полицейского в его доме во вторник, и два дня он провел в изоляторе. Его хотели задержать подольше, но суд не счел такую меру пресечения оправданной, и Созинов был освобожден уже в четверг.
Карьера Созинова в полиции была стремительной. Начав ее в 2000 году простым инспектором, два года спустя Созинов уже возглавлял криминальную полицию Рижского региона. Высшая точка его карьеры - начальник Управления криминальной полиции Рижского региона (эту должность Созинов занимал почти десять лет).
Параллельно с работой в правоохранительных органах Созинов подрабатывал в охране Latvijas pasta banka. Это коммерческое учреждение тогда принадлежало Михаилу Ульманису.
В 2016 году у Ульманиса возник спор с арбитражным управляющим по неплатежеспособности Мартиньшем Бункусом.
Бункус раскрыл непрозрачный бизнес Ульманиса в деле Rego Trade и подал на бизнесмена в суд с требованием уплатить несколько сотен тысяч.
В то же время уголовное дело против Бункуса было возбуждено полицией, и управляющий по делу о несостоятельности посчитал, что оно сфабриковано. Бункус обратился в правоохранительные органы против Ульманиса, заявив, что Созинов помогал бизнесмену. Сообщения были проверены KNAB, но факт коррупции не подтвердился.
Созинов - страстный охотник, член клуба Melnie lūši. Торговец оружием Арнолд Либекс - один из ярых критиков Созинова. Он подверг критике использование влияния подразделениями, возглавляемыми Созиновым, и фабрикование дела против него, чтобы в конкурсе на госзакупки выиграл его конкурент Purnavu muiža.
Кресло Созинова качнулось после инаугурации министра внутренних дел Сандиса Гиргенса. Он не разрешил отработать весь срок в управлении полиции Интсу Кюзису и от нового начальника ожидал ротации - то же самое уже тогда было неофициально известно о Созинове.
Осенью прошлого года Созинова отправили из Рижского региона на три года руководить криминальной полицией управления Земгальского края в Елгаве.
Nekā Personīga известно, что опытному начальнику криминальной полиции Созинову Служба госбезопасности в последние годы выдавала доступ к государственной тайне только на краткий срок. В прошлом году специальное разрешение было выдано всего на год.
Хотя Созинов представил документы на продление разрешения, служба отозвала его спецразрешение. Правда, решение об отзыве разрешения Созинов еще может обжаловать.
Он обещает развеять подозрения против него в только что начатом уголовном процессе. Но на вопрос, сможет ли он вернуться к работе в полиции, Созинов не дает столь уверенного ответа.