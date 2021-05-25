Вт, 25.05.2021
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Задержан начальник криминальной полиции Земгальского региона Созинов

Андрей Созинов ФОТО: LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала начальника бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления Государственной полиции Андрея Созинова, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

В отделе по общественным отношениям Госполиции агентству LETA подтвердили, что задержаны два должностных лица Госполиции, по их месту жительства проведены обыски.

Расследование ведет СГБ, полиция сотрудничает с СГБ, предоставляя необходимую информацию.

В СГБ агентству LETA подтвердили, что учреждение во вторник провело процессуальные действия на нескольких объектах. Дополнительную информацию СГБ предоставит после окончания первоначальных процессуальных действий.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года произошла ротация сотрудников полиции, в результате которой начальник бюро криминальной полиции, замначальника Земгальского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевич был переведен на должность замначальника Рижского регионального управления, руководителя управления криминальной полиции.

Ранее эту должность в Рижском региональном управлении занимал Созинов, который, в свою очередь, был переведен на три года на прежнюю должность Стальгевича.

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