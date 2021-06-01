Латвия проиграла Германии и завершила выступление на чемпионате мира

Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился победой немецкой сборной со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Место в воротах сборной Латвии второй матч подряд занял Янис Калниньш, который уже на 4-й минуте был вынужден достать шайбу из сетки после броска Джона Петерки - немецкий хоккеист прорвался к латвийским воротам и нанёс мощный бросок под перекладину. На 7-й минуте преимущество немецкой сборной удвоил Марцель Небельс.

Нельзя сказать, что в первые 20 минут немцы играли лучше, а Латвия была на вторых ролях. Просто хоккеисты сборной Германии использовали свои моменты, а Латвия - нет. Кроме того, Латвия гораздо реже бросала по воротам, чем хоккеисты из Германии.

Во втором периоде ситуация изменилась и уже Латвия владела преимуществом и за 20 минут нанесла больше бросков, чем соперник. Это принесло свои плоды, и на 25-й минуте Родриго Аболс сократил отставание в счёте до минимума.

К сожалению, развить успех в третьем периоде у подопечных Боба Хартли не вышло, и команда потерпела поражение, которое перечеркнуло надежды на выход в четвертьфинал.

Сборная Латвии с 9 очками завершила турнир на 6-м месте в группе, а Германия с 12 очками заняла 3-ю строчку. Победа сборной Германии вывела в плей-офф сборную Канады, которая расположилась на четвёртом месте по итогам группового турнира.

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Германия

В параллельном матче, который проходил в Олимпийском спортивном центре, сборная Беларуси потерпела разгромное поражение от команды Олимпийского комитета России (ОКР) - 0:6 (0:5, 0:0, 0:1).

Таким образом, в 1/4 финала сборная Канады сыграет с командой ОКР, а Германия встретится с командой Швейцарии. В двух других четвертьфинальных парах сойдутся Словакия и США, а также Чехия и Финляндия.