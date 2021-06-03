Российские хоккеисты вылетели с чемпионата мира после поражения от Канады

Финляндия - Чехия

Сборная Финляндии в "Арена Рига" одержала минимальную победу над командой Чехии - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в матче на 33-й минуте забросил финский нападающий Ере Иннала. Ассистентами выступили Ииро Пакаринен и Петри Контиола.

Напомним, Финляндия является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2019 финны обыграли Канаду со счётом 3:1.

Олимпийский комитет России - Канада

Сборная Канады обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР), забросив решающую шайбу в овертайме - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

В первом периоде командам не удалось открыть счёт, но по количеству бросков россияне превзошли канадцев - 8 против 6. Во второй двадцатиминутке команды нанесли равное количество бросков по воротам (9), но один из бросков россиян оказался точным - счёт в матче на 34-й минуте открыл Евгений Тимкин.

В начале третьего периода капитан сборной Канады Адам Хенрик реализовал большинство и сравнял счёт. До конца основного времени командам забить больше не удалось, поэтому матч перешёл в овертайм, где победу "кленовым листьям" принёс Эндрю Манджапане.

Таким образом, турнир для подопечных Валерия Брагина подошёл к концу на стадии четвертьфинала. Российские хоккеисты четвёртый раз подряд уступают команде Канады в матче чемпионата мира. Последняя победа над Канадой состоялась в четвертьфинале ЧМ-2011 в Братиславе.

Российские хоккеисты выступают в Риге как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.

Напомним, ранее путёвку в полуфинал завоевали команды США и Германии, которые оказались сильнее Словакии и Швейцарии соответственно.

Таким образом, в полуфинале нас ждут следующие противостояния:

5 июня, США - Канада

5 июня, Германия - Финляндия