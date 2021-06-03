Первая ракетка мира снялась с "Ролан Гаррос"
Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти из-за травмы не смогла продолжить матч второго круга Открытого чемпионата Франции.
Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти из-за травмы не смогла продолжить матч второго круга Открытого чемпионата Франции.
25-летняя Эшли Барти во втором круге "Ролан Гаррос" встречалась с представительницей Польши Магдой Линетт. Теннисистки провели на корте 42 минуты, но при счёте 1:6, 2:2 австралийка отказалась от продолжения борьбы. После первого сета Барти брала медицинский тайм-аут.
В третьем раунде "Ролан Гаррос" 29-летняя полька сыграет с Онс Жабер из Туниса, получившей 25-й номер посева. Линетт впервые в карьере дошла до этой стадии соревнований.
Напомним, ранее от участия в Открытом чемпионате Франции отказалась вторая ракетка мира японка Наоми Осака.
Второй в сезоне турнир "Большого шлема" продлится до 13 июня. Призовой фонд "Ролан Гаррос" в этом сезоне составляет 34,3 миллиона евро. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши.