Первая ракетка мира снялась с "Ролан Гаррос"

25-летняя Эшли Барти во втором круге "Ролан Гаррос" встречалась с представительницей Польши Магдой Линетт. Теннисистки провели на корте 42 минуты, но при счёте 1:6, 2:2 австралийка отказалась от продолжения борьбы. После первого сета Барти брала медицинский тайм-аут.

В третьем раунде "Ролан Гаррос" 29-летняя полька сыграет с Онс Жабер из Туниса, получившей 25-й номер посева. Линетт впервые в карьере дошла до этой стадии соревнований.

Напомним, ранее от участия в Открытом чемпионате Франции отказалась вторая ракетка мира японка Наоми Осака.