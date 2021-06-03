Пт, 4.06.2021
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Лайма Вайкуле, певица

Первая ракетка мира снялась с "Ролан Гаррос"

Эшли Барти ФОТО: Reuters/ScanPix

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти из-за травмы не смогла продолжить матч второго круга Открытого чемпионата Франции.

25-летняя Эшли Барти во втором круге "Ролан Гаррос" встречалась с представительницей Польши Магдой Линетт. Теннисистки провели на корте 42 минуты, но при счёте 1:6, 2:2 австралийка отказалась от продолжения борьбы. После первого сета Барти брала медицинский тайм-аут.

В третьем раунде "Ролан Гаррос" 29-летняя полька сыграет с Онс Жабер из Туниса, получившей 25-й номер посева. Линетт впервые в карьере дошла до этой стадии соревнований.

Напомним, ранее от участия в Открытом чемпионате Франции отказалась вторая ракетка мира японка Наоми Осака.

Второй в сезоне турнир "Большого шлема" продлится до 13 июня. Призовой фонд "Ролан Гаррос" в этом сезоне составляет 34,3 миллиона евро. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши.

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