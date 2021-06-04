После исключения из коалиции KPV LV снова меняет название

Политическая сила ранее изменила свое название на PCL, UR первоначально зарегистрировала изменение, но позже отменила его, заключив, что решение не было принято должным образом. Теперь UR снова зарегистрировал новое название.

По мнению партии, смена названия означает "открытие новой страницы в истории партии".

"Новое название отражает основные ценности и идеологию партии, согласно которой в центр находится человек", - говорится в заявлении PCL. Партия будет и дальше укрепляться в регионах, представляя их в Сейме и местных самоуправлениях, и "будет отстаивать законность, честность и гуманность", обещают представители политической силы.

Депутат Сейма, председатель правления "За человеческую Латвию" Иева Крапане считает, что партия изменилась и "из авторитарной организации некоторых лидеров она превратилась в открытую партию, в центре которой - ее члены". "Ключевым словом нашей партии является человечность, которая точно описывает нашу миссию и видение, которые мы хотим видеть в стране сейчас и в будущем", - сказала Крапане.