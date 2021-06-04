После исключения из коалиции KPV LV снова меняет название
Регистр предприятий (UR) уже второй раз зарегистрировал изменение названия партии KPV LV на "За человеческую Латвию".
Регистр предприятий (UR) уже второй раз зарегистрировал изменение названия партии KPV LV на "За человеческую Латвию".
Политическая сила ранее изменила свое название на PCL, UR первоначально зарегистрировала изменение, но позже отменила его, заключив, что решение не было принято должным образом. Теперь UR снова зарегистрировал новое название.
"Новое название отражает основные ценности и идеологию партии, согласно которой в центр находится человек", - говорится в заявлении PCL. Партия будет и дальше укрепляться в регионах, представляя их в Сейме и местных самоуправлениях, и "будет отстаивать законность, честность и гуманность", обещают представители политической силы.
Депутат Сейма, председатель правления "За человеческую Латвию" Иева Крапане считает, что партия изменилась и "из авторитарной организации некоторых лидеров она превратилась в открытую партию, в центре которой - ее члены". "Ключевым словом нашей партии является человечность, которая точно описывает нашу миссию и видение, которые мы хотим видеть в стране сейчас и в будущем", - сказала Крапане.
Как сообщалось, на этой неделе PCL пришла в оппозицию после того, как была исключена из коалиции правящих партий и потеряла должности министра внутренних дел и министра благосостояния. Размер фракции PCL или KPV LV за время 13-го Сейма уменьшился с 16 до пяти депутатов.